Издание Torrent Freak сообщило, что на этой неделе десятки пиратских стриминговых сайтов (включая Sflix, Myflixerz, HDtoday и клоны Fmovies) внезапно перестали открываться. Все они отображают одинаковую ошибку Cloudflare 521, но, похоже, проблема заключается не в действиях правообладателей, а в сбое общей для ресурсов PaaS-инфраструктуры (Piracy-as-a-Service).

Ошибка Cloudflare 521 обычно свидетельствует о том, что исходный сервер не отвечает. Хотя пользователи предполагали, что дело может быть в масштабной блокировке, до сих пор ни одна антипиратская организация не взяла на себя ответственность за происходящее, и операторы сайтов тоже хранят молчание. Журналисты же полагают, что у всех сайтов попросту отказал общий бэкенд.

Издание отмечает, что Sflix, Fmovies и другие подобные ресурсы — это давно не конкретные проекты, а скорее бренды. Их оригинальные версии были закрыты еще несколько лет назад, но названия подхватили новые операторы. В итоге такие сайты продолжают привлекать огромный трафик практически без особых усилий. Например, по данным Motion Picture Association (MPA), только за август 2025 года в сети Sflix и Myflixerz насчитывалось более 622 млн визитов.

Но на этой неделе домены вроде sflix[.]to, sflix2[.]to, myflixerz[.]to, moviesjoytv[.]to, hdtodayz[.]to и многие другие ушли в офлайн с ошибкой 521.

Пока неясно, что именно произошло: технический сбой, проблемы с хостингом или точечный удар со стороны правообладателей. Главной теорией, которая может объяснить происходящее, стала общая инфраструктура пиратских стримингов. Хотя эти сайты могут принадлежать разным операторам, за кулисами многие из них часто используют один и тот же стек, и работают по модели Piracy-as-a-Service (PaaS). То есть фронтенд и сайт с плеером — лишь оболочка, а контент и стриминг работают через отдельные сервисы вроде MegaCloud, VidCloud или RapidCloud.

Отмечается, что в последние годы такие платформы начали выступать не только в роли источников видео, но и как полноценный хостинг для пиратских сайтов. Представители MPA описывали эту схему следующим образом: вместо старых CMS с embed-плеерами появилась централизованная бэкенд-сеть, которая раздает видео и обслуживает сразу множество доменов.

Если такой бэкенд «падает», вместе с ним выходят из строя и все зависимые сайты. В Torrent Freak считают, что, судя по массовым ошибкам 521, сейчас происходит именно это.

Если причина действительно в сбое или отключении PaaS-инфраструктуры, этот инцидент может стать одним из самых серьезных на рынке пиратского стриминга за последние годы. Сопоставимый по масштабам случай произошел в 2023 году, когда закрыли сервис 2embed, и в офлайн ушло множество ресурсов.