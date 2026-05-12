Через официальный сайт DAEMON Tools почти месяц распространялись троянизированные версии ПО с бэкдором внутри. Исследователи «Лаборатории Касперского» называют произошедшее полноценной атакой на цепочку поставок, так как зараженные инсталляторы были подписаны действительным сертификатом разработчика и выглядели абсолютно легитимно.

DAEMON Tools — один из самых известных инструментов для работы с образами дисков в Windows. Особенно популярен он был в 2000-х среди геймеров и энтузиастов и до сих пор широко применяется в корпоративной среде.

По данным специалистов Kaspersky GReAT, зараженные сборки распространялись через сайт как минимум с 8 апреля 2026 года. Скомпрометированы оказались версии с 12.5.0.2421 по 12.5.0.2434. Исследователи обнаружили вредоносный код в файлах DTHelper.exe, DiscSoftBusServiceLite.exe и DTShellHlp.exe.

Телеметрия компании зафиксировала свыше 2000 заражений более чем в сотне стран мира. При этом значительная часть пострадавших находится в России (около 20% от общего числа), Бразилии, Турции, Испании, Германии, Франции, Италии и Китае. Примерно 10% зараженных систем принадлежат бизнесу и организациям.

При этом подчеркивается, что дальнейшее развертывание вредоносной нагрузки эксперты наблюдали лишь на десятке зараженных машин, принадлежащих организациям из сферы розничной торговли, науки, государственного управления и производства в России, Беларуси и Таиланде.

После установки зараженного ПО на машину проникал вредонос первого этапа атаки. Он собирал базовую информацию о системе: hostname, MAC-адрес, список процессов, установленные программы, локаль и другие данные. Затем информация отправлялась на сервер атакующих для профилирования жертв.

Лишь часть зараженных систем сталкивалась со второй стадией заражения — легковесным бэкдором, который способен выполнять команды, загружать дополнительные файлы и запускать код прямо в памяти.

В одном инциденте, связанном с неназванным российским образовательным учреждением, исследователи зафиксировали развертывание QUIC RAT — более продвинутой малвари с поддержкой нескольких протоколов связи и возможностью инъекции кода в легитимные процессы.

Исследователи подчеркивают, что атака отличалась высокой сложностью и оставалась незамеченной почти месяц. Кроме того, артефакты в первой стадии атаки указывают на то, что атакующие, вероятно, говорят на китайском языке, хотя атрибуция пока остается предварительной.

После раскрытия информации об инциденте разработчик DAEMON Tools — компания AVB Disc Soft — подтвердил компрометацию своей инфраструктуры. В компании сообщили, что проблема затронула только бесплатную версию DAEMON Tools Lite, а платные редакции Pro и Ultra якобы не пострадали. Также разработчики заявили, что выпустили «чистую» версию ПО менее чем через 12 часов после обнаружения проблемы.

5 мая вышел релиз DAEMON Tools Lite 12.6.0.2445, в котором вредоносная функциональность уже отсутствует. Пользователям, скачивавшим DAEMON Tools Lite после 8 апреля, рекомендуется удалить программу, проверить систему антивирусными решениями и установить обновленную версию ПО с официального сайта.