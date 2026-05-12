Представители МТС, «Билайна», «Мегафона» и T2 договорились с разработчиками Max о доставке кодов подтверждений, уведомлений и транзакционных сообщений через мессенджер. Если доставка сообщений через Max будет невозможна, они продублируются в SMS.

Операторы «большой четверки» подписали стратегические соглашения с мессенджером Max. Согласно официальному пресс-релизу, через платформу планируют доставлять сервисные уведомления, коды подтверждений и транзакционные сообщения от бизнеса и госструктур. Интеграция при этом будет доступна всем российским операторам связи, а не только участникам соглашения.

Сообщается, что пользователи смогут получать в Max уведомления от различных сервисов и организаций, включая одноразовые коды для входа в аккаунты. Сообщения автоматически распределят по двум защищенным папкам: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Обе категории отметят специальными значками верификации.

Для наиболее чувствительных уведомлений предусмотрели отдельный механизм безопасности. Такие сообщения будут приходить только на доверенное устройство, которое пользователь укажет самостоятельно. Как утверждают разработчики мессенджера, технологию тестировали совместно с Минцифры, и именно она используется для авторизации в приложении «Госуслуги».

При этом менять настройки или подключать что-то вручную пользователям не придется. Рассылки будут работать в рамках уже существующих договоров операторов с бизнес-клиентами, а интеграция будет выполнена на стороне операторов и Max.

Представители операторов сообщают, что акцент сделан не только на удобстве пользователей, но и на защите от мошенничества. Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин заявил, что новый канал доставки сообщений станет дополнением к SMS и должен сделать коммуникацию с бизнесом и государственными сервисами «более прозрачной и защищенной».

В T2 сообщили, что в последние месяцы партнеры все чаще интересовались возможностью запуска уведомлений через Max. По словам гендиректора компании Антона Годовикова, это связано с растущей популярностью платформы и постепенной миграцией коммерческих и государственных сервисов в экосистему мессенджера.

В «Мегафоне» отдельно отметили, что если сообщение не удастся доставить через Max, оно автоматически продублируется в SMS без дополнительной платы.

В МТС, в свою очередь, подчеркнули, что операторы будут сами управлять маршрутизацией сообщений и выбирать доступный канал доставки в рамках требований законодательства.

Отмечается, что в перспективе партнерство должно выйти за пределы обычных текстовых уведомлений. Компании рассчитывают внедрить поддержку Rich Media — мультимедийных сообщений с изображениями, GIF-анимацией, видео, аудио и интерактивными кнопками. По задумке участников проекта, это позволит бизнесу превратить сервисные уведомления в полноценный канал общения с клиентами.

В VK называют соглашение началом формирования «нового стандарта коммуникаций» между сервисами и пользователями. Старший вице-президент компании Александр Айвазов заявил, что от такого подхода выиграют обе стороны: пользователи получат более удобный и защищенный канал, а бизнес — новые инструменты взаимодействия с аудиторией.