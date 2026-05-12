19 мая (в 11:00 по московскому времени) команда RuDesktop представит релиз версии 3.0 и расскажет о ключевых обновлениях платформы. RuDesktop 3.0 сделает работу пользователей и ИТ-команд быстрее, удобнее и безопаснее: новые интерфейсы сервера и клиента, расширенные возможности передачи файлов, инвентаризации, установки ОС, управления Android-устройствами и защиты входа.

Сервер получил обновленный интерфейс, что позволит проще подключаться, работать в удаленной сессии и находить нужные функции. Передача файлов стала более привычной благодаря Drag&Drop: файлы можно переносить между управляющим и удаленным компьютером простым перетаскиванием.

Новая адресная книга ускорит навигацию по устройствам и пользователям, а обновленные таблицы в интерфейсе сервера помогут быстрее фильтровать данные для управления большим парком рабочих мест.

Еще одно важное обновление — удаленная печать. Реализована возможность печати документов с удаленного компьютера на локальном принтере без сложной настройки.

Для системных администраторов добавлены инструменты, которые помогают быстрее разворачивать и обслуживать инфраструктуру. Кеширование файлов на точках распространения ускорит доставку файлов при выполнении политик и снизит нагрузку на центральный сервер и сеть филиалов.

При установке ОС через PXE добавлена функция мультизагрузки: администраторы смогут выбирать разные образы операционных систем и быстрее готовить рабочие места под разные сценарии. Также реализована возможность подключать сетевой диск с файлами, чтобы централизованно работать с дистрибутивами, образами и другими ресурсами без ручного копирования.

В политике «Инвентаризация» появился выбор классов ресурсов для сбора. Это дает возможность получать только нужные данные, ускорять проверку устройств и снижать нагрузку на рабочие станции.

Отдельное внимание уделено переходу на Linux и отечественные ОС: в продукт добавлен механизм миграции с Windows на Linux, который поможет организациям снизить трудозатраты при переходе на новую программную среду.

С выходом версии 3.0 появится двухфакторная аутентификация через Max. Теперь получать одноразовый код возможно и в мессенджере Max, что повышает защиту входа в систему.

Для Android-устройств RuDesktop расширяет возможности управления и защиты. Новая политика блокировки или сброса устройства при смене SIM-карты поможет защитить корпоративные мобильные устройства от несанкционированного использования. Также появится сбор фактов об Android-устройстве: администратор сможет получать актуальную информацию о состоянии, установленном ПО и готовности к работе.

19 мая, в 11:00 по московскому времени, на вебинаре команда RuDesktop покажет основные изменения новой версии, расскажет о сценариях применения обновлений, и отдельный блок будет посвящен ответам на вопросы.

Зарегистрироваться

Реклама. ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». ИНН 9703094665.