На Тайване арестовали 23-летнего студента по фамилии Линь (Lin), которого обвиняют во вмешательстве в работу высокоскоростной железнодорожной сети THSR. Как сообщают местные СМИ, 5 апреля молодой человек сумел остановить сразу четыре поезда, передав в служебную TETRA-сеть сигнал тревоги.

THSR — это главная высокоскоростная магистраль Тайваня. Поезда курсируют по 350-километровой линии вдоль западного побережья страны и разгоняются до 300 км/ч. За год эта сеть перевозит более 81 млн пассажиров, а сам проект частично финансируется государством.

По данным следствия, Линь заранее подготовился к атаке. С помощью SDR-оборудования, купленного в интернете, он перехватил и расшифровал параметры TETRA (Terrestrial Trunked Radio) — стандарта профессиональной радиосвязи, который часто используют экстренные службы, транспорт и госструктуры. После этого студент запрограммировал портативные рации таким образом, чтобы они выдавали себя за штатные устройства железнодорожной сети.

В результате 5 апреля Линь сумел передать приоритетный сигнал «General Alarm». Система восприняла его как реальную чрезвычайную ситуацию, и четыре поезда автоматически активировали аварийное торможение. Движение удалось восстановить только через 48 минут.

Следствие полагает, что студент действовал не один. Полиция установила, что 21-летний сообщник передал ему часть критически важных параметров сети THSR, без которых атака была бы невозможна.

Этот инцидент вызвал серьезный резонанс на Тайване. Местные политики уже раскритиковали оператора железной дороги за халатность. Как выяснилось, используемая TETRA-инфраструктура эксплуатировалась почти 19 лет, и за это время параметры системы практически не менялись. По сути, это позволило атакующим обойти сразу семь уровней верификации.

После инцидента специалисты THSR изучили логи и обнаружили, что тревожный сигнал поступил от устройства, которое вообще не должно было использоваться. При этом само устройство никуда не пропадало, поэтому в компании заподозрили клонирование оборудования и обратились в полицию. Следователи подняли логи TETRA-сети и записи с камер наблюдения, что в итоге привело их к квартире подозреваемого.

Линя задержали 28 апреля, и во время обыска полиция изъяла у него 11 портативных раций, SDR-комплекс и ноутбук. В настоящее время ему предъявлены обвинения по статье 184 уголовного кодекса Тайваня, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Пока студент находится на свободе под залог в размере 100 000 тайваньских долларов (около 3280 долларов США).

Как отмечает издание Bleeping Computer, адвокат подозреваемого утверждает, что его подзащитный отправил экстренный сигнал случайно, однако следствие считает эту версию неубедительной.