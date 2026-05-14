Даже киберпреступники начали уставать от ИИ-слопа — потока низкокачественного контента, сгенерированного нейросетями. Издание Wired сообщает, что на подпольных форумах и хакерских площадках все чаще появляются жалобы на «ИИ-мусор», который проникает в обсуждения, гайды и технические посты.

Журналисты пишут, что недовольство пользователей, в частности, было вызвано планами по активному внедрению генеративного ИИ неназванной хакерской площадки. Один из участников форума заявил, что никто не просил добавлять ИИ-слоп, и вместо этого администрации стоило бы заняться улучшением сайта.

По данным исследователя из Эдинбургского университета Бена Колльера (Ben Collier), подобная реакция становится все более распространенной. В рамках нового исследования специалисты изучили, как киберпреступники используют ИИ, и обнаружили растущее недовольство генеративными моделями в даркнете.

Исследование проводилось совместно с учеными из Кембриджского университета и Университета Стратклайда. Эксперты изучили почти 98 000 обсуждений, связанных с ИИ, на хакерских форумах (с момента выхода ChatGPT в 2022 году и до конца 2025 года). Выяснилось, что за последние пару лет отношение к ИИ в киберкриминальной среде заметно изменилось. Если раньше многие обсуждали, как нейросети помогут писать вредоносный код или искать уязвимости, то теперь пользователи все чаще жалуются на поток бесполезных ИИ-постов и примитивных гайдов по базовым темам.

Кроме того, некоторые участники форумов недовольны тем, что ИИ-ответы в поисковой выдаче Google снижают посещаемость самих площадок.

Колльер отмечает, что для многих хакерских форумов важна не только криминальная составляющая, но и социальная. Там зарабатываются репутации, проводятся конкурсы, а постоянные участники годами выстраивают связи друг с другом. На этом фоне ИИ-контент воспринимается как угроза самому формату сообщества.

При этом интерес к использованию ИИ в киберпреступности никуда не исчез. По словам вице-президента компании Flashpoint Иэна Грея (Ian Gray), более опытные злоумышленники уже умеют обходить защитные ограничения коммерческих моделей и знают способы джейлбрейка. Также исследователи Flashpoint заметили, что в даркнете активно обсуждается новая модель Claude Mythos Preview компании Anthropic.

В целом исследователи не видят серьезного влияния ИИ на деятельность малоопытных киберпреступников. Так, генеративные модели пока не снизили порог входа для новичков и не привели к кардинальным изменениям в этой экосистеме. Наиболее заметный эффект от использования ИИ пока наблюдается лишь в уже автоматизированных схемах: SEO-мошенничестве, ботах для соцсетей и некоторых видах «романтического» скама.