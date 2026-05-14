«Пассворк» получил сертификат ФСТЭК России № 5063 по четвертому уровню доверия — наивысшему для коммерческих средств защиты информации.

«Пассворк» стал первым российским менеджером паролей, который официально может применяться для защиты конфиденциальной информации:

объектов критической информационной инфраструктуры

государственных информационных систем

информационных систем персональных данных

автоматизированных систем управления

ФСТЭК проверил архитектуру, криптографию, механизмы аутентификации, ролевую модель доступа, журналирование и процессы разработки. Безопасность подтверждена не только на уровне кода, но и на уровне процессов: от разработки до обновления продукта.

В комплекте с лицензиями ФСТЭК на ТЗКИ и СЗКИ, лицензией ФСБ и включением в реестр Минцифры «Пассворк» закрывает все регуляторные требования для работы в системах любого класса защищенности: государственном секторе, банковской сфере, телекоммуникациях и энергетике.

Протестировать «Пассворк» бесплатно можно на официальном сайте.

Подробнее о сертификации — в блоге «Пассворка».

Реклама. ООО «Пассворк». ИНН 2901311774.