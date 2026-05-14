«Пассворк» стал первым российским менеджером паролей, который официально может применяться для защиты конфиденциальной информации:
- объектов критической информационной инфраструктуры
- государственных информационных систем
- информационных систем персональных данных
- автоматизированных систем управления
ФСТЭК проверил архитектуру, криптографию, механизмы аутентификации, ролевую модель доступа, журналирование и процессы разработки. Безопасность подтверждена не только на уровне кода, но и на уровне процессов: от разработки до обновления продукта.
В комплекте с лицензиями ФСТЭК на ТЗКИ и СЗКИ, лицензией ФСБ и включением в реестр Минцифры «Пассворк» закрывает все регуляторные требования для работы в системах любого класса защищенности: государственном секторе, банковской сфере, телекоммуникациях и энергетике.
