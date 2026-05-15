22 мая 2026 года в Москве состоится бесплатная конференция «Периметр», посвященная наступательной информационной безопасности и ориентированная на тех, кто привык не только читать отчеты, но и писать эксплойты. «Периметр» — пространство, где инженеры ИБ, реверсеры, хардварщики и исследователи уязвимостей говорят на одном языке и могут спокойно уходить в детали. Организатором мероприятия выступает компания « Метаскан » — разработчик одноименного сканера уязвимостей периметра.

Когда: 22 мая 2026, 10:00 (по московскому времени) Где: Москва, Дворец Культур, ул. Шарикоподшипниковская, д.15 стр.1

Доклады и круглый стол

Раздался стук

Конкретные цифры о состоянии сетей и уязвимостях внешнего периметра корпоративных инфраструктур Рунета.

Блеск и нищета сетевого сканирования

Как работать с unknown и протоколами при анализе сетевой инфраструктуры.

AI in-the-loop

Как использование генеративного AI в связке с привычными инструментами приводит к обнаружению новых уязвимостей.

Huge Impact 25–26

О находках на внешних периметрах, которые приводили к наибольшему ущербу за прошедший год и о том, как они были сделаны:

Захватываем кассовые аппараты

Опять Bitrix (RCE в кастомных доработках Bitrix)

Ищем иголку в стоге сена магистральных провайдеров

Большой брат (захват систем видеонаблюдения)

Секретный доклад

Также участников ждут доклады от партнеров конференции — Сбербанка, Xello, Mitigator, Indeed.

Активности

Lockpicking (физический взлом замков)

RFID и NFC-эксперименты

Соревновательный OSINT

Конкурс по обходу фильтров антифишинга

Демосцена и ретро-компьютинг

Ретро-компьютеры ZX Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, Микроша, Atari

Показ лучших intro и demo

Турнир по DOOM II

