Когда: 22 мая 2026, 10:00 (по московскому времени)
Где: Москва, Дворец Культур, ул. Шарикоподшипниковская, д.15 стр.1
Доклады и круглый стол
Раздался стук
Конкретные цифры о состоянии сетей и уязвимостях внешнего периметра корпоративных инфраструктур Рунета.
Блеск и нищета сетевого сканирования
Как работать с unknown и протоколами при анализе сетевой инфраструктуры.
AI in-the-loop
Как использование генеративного AI в связке с привычными инструментами приводит к обнаружению новых уязвимостей.
Huge Impact 25–26
О находках на внешних периметрах, которые приводили к наибольшему ущербу за прошедший год и о том, как они были сделаны:
- Захватываем кассовые аппараты
- Опять Bitrix (RCE в кастомных доработках Bitrix)
- Ищем иголку в стоге сена магистральных провайдеров
- Большой брат (захват систем видеонаблюдения)
- Секретный доклад
Также участников ждут доклады от партнеров конференции — Сбербанка, Xello, Mitigator, Indeed.
Активности
- Lockpicking (физический взлом замков)
- RFID и NFC-эксперименты
- Соревновательный OSINT
- Конкурс по обходу фильтров антифишинга
Демосцена и ретро-компьютинг
- Ретро-компьютеры ZX Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga, Микроша, Atari
- Показ лучших intro и demo
- Турнир по DOOM II
Реклама. ООО «МЕТАСКАН». ИНН 5024179758.