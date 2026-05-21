Представители GitHub предупредили, что компания пострадала от атаки на цепочку поставок и компрометация затронула примерно 3800 внутренних репозиториев. Сообщается, что атака произошла после того, как один из сотрудников GitHub установил вредоносное расширение для Visual Studio Code.

Согласно официальному заявлению GitHub, зараженное расширение уже удалено из маркетплейса VS Code, а скомпрометированное устройство разработчика изолировано. В компании заявляют, что злоумышленники получили доступ только к внутренним репозиториям GitHub, и на данный момент не обнаружено каких-либо признаков компрометации пользовательских данных, хранящихся за пределами этих репозиториев.

Как сообщает издание BleepingComputer, ответственность за этот взлом уже взяла на себя группировка TeamPCP. На форуме Breached хакеры заявили, что похитили исходный код GitHub и около 4000 приватных репозиториев. Злоумышленники пишут, что готовы продать эти данные минимум за 50 000 долларов США в криптовалюте. Они утверждают, что не собираются шантажировать компанию, и если покупатель не найдется, хакеры готовы опубликовать дамп в сети бесплатно.

В GitHub отметили, что заявления злоумышленников о компрометации примерно 3800 репозиториев «в целом соответствуют» результатам внутреннего расследования. Также в компании сообщили, что уже провели ротацию критически важных секретов и учетных данных, начиная с наиболее приоретитетных.

Хотя представители GitHub не раскрывают название вредоносного расширения, из-за которого произошел взлом, ИБ-специалисты напоминают, что расширения для VS Code получают практически полный доступ к данным на машине разработчика (включая SSH-ключи, облачные токены, учетные данные и другие секреты).

Специалисты из компании Aikido отмечают, что рабочие станции разработчиков сейчас стали одной из главных целей атак на цепочки поставок. При этом группировку TeamPCP уже связывали с атаками на GitHub, PyPI, npm и Docker, а также с распространением червя Shai-Hulud, атаки которого затронули, в том числе, сотрудников OpenAI.