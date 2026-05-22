Один из создателей Flipper Zero Павел Жовнер впервые подробно представил Flipper One — новый проект Flipper Devices, над которым команда работает уже несколько лет. Речь идет не о следующем поколении Flipper Zero, а о полноценном Linux-девайсе для сетевых задач, SDR, DIY-модулей и локального запуска LLM.

При этом анонс получился не совсем обычным. Дело в том, что в блоге компании на «Хабре» разработчики сообщили, что проект оказался слишком сложным, и попросили помощи у сообщества. Жовнер пишет:

«Это очень сложный проект как экономически, так и технически. Поэтому сегодня мы выходим в паблик не с триумфальным анонсом, а чтобы рассказать все, как есть. Скажем честно — нам тупо страшно и нам нужна ваша помощь».

По словам разработчиков, работа над созданием Flipper One идет уже около пяти лет, и за это время концепцию проекта несколько раз переделывали полностью. Предполагается, что ближе к концу года устройство появится на Kickstarter, и его ориентировочная цена составит около 350 долларов США.

Flipper One построен на ARM-процессоре Rockchip RK3576 с 8 Гбайт LPDDR5-памяти и накопителем UFS 2.2. При этом устройство использует необычную двухпроцессорную архитектуру: основной CPU отвечает за Linux, а микроконтроллер Raspberry Pi RP2350 управляет дисплеем, кнопками, тачпадом, подсистемой питания и загрузкой системы. Благодаря этому часть функций устройства останется доступной даже при выключенной ОС.

Отдельно подчеркивается, что One не заменяет Flipper Zero, который заточен под NFC, RFID, Sub-1 GHz, ИК и другие офлайновые протоколы. Flipper One создается как «полностью другой проект с другими задачами», больше ориентированный на все «сетевое»: Wi-Fi, Ethernet, 5G, спутниковую связь, SDR и локальные ИИ-модели.

Разработчики хотят сделать Flipper One максимально открытой ARM-платформой: без бинарных блобов, закрытых драйверов и вендорских BSP. Для этого команда сотрудничает с Collabora, которая помогает добавить поддержку RK3576 в мейнлайн-ядро Linux. Сейчас устройство уже загружается на свежем ванильном ядре без вендорских патчей, но пока остается проблема закрытого DDR trainer, отвечающего за инициализацию RAM. Разработчики надеются убедить Rockchip открыть этот код или, в крайнем случае, готовы самостоятельно его реверсить.

Жовнер объясняет:

«Текущая ситуация с ARM Linux выглядит депрессивно. Каждый вендор городит собственный набор костылей: закрытые загрузчики, бинарные блобы, кривые патчи и устаревшие ядра».

Кроме того, устройство проектируют как максимально модульное. Внутри предусмотрен порт M.2 Key-B с PCIe, USB 3.1, SATA, UART, I2C и SIM-интерфейсами. Можно будет установить SSD, SDR-модуль, ИИ-ускоритель, LTE/5G-модем или даже NTN-модем для спутниковой связи. Также для простых DIY-модулей предусмотрен GPIO-разъем, а 3D-модели корпуса и креплений уже выложили в открытый доступ.

Из коробки Flipper One сможет работать как роутер, VPN-шлюз, мост между проводной и беспроводной сетью, inline-сниффер или USB Wi-Fi/Ethernet-адаптер. Также его можно будет использовать как «survival desktop»: подключить к монитору одним кабелем USB-C и получить полноценный Linux-компьютер. Правда, с USB-C DisplayPort Alt Mode, аппаратным декодированием H.264/HEVC и частью ускорителей еще предстоит разобраться.

Параллельно с вышеописанным команда работает над Flipper OS — собственной системой поверх Debian со снапшотами и профилями, а также FlipCTL — UI-фреймворком для маленьких экранов, который должен оборачивать консольные Linux-утилиты вроде nmap или ping в меню-интерфейс, удобный для управления кнопками.

Вместе с анонсом команда Flipper Devices открыла публичный Developer Portal с документацией, внутренними обсуждениями и таск-трекерами. Там представлены подпроекты Hardware, Mechanics, Linux, MCU Firmware, UI, Docs и Testing, а задачи с тегом help wanted доступны всем желающим. Команда приглашает к участию инженеров, Linux-разработчиков, дизайнеров и исследователей.

«Мы всегда топили за открытость. С Flipper One мы решили пойти еще дальше — мы открываем не только код и схематику, но и сами процессы разработки. То, что компании обычно прячут или чего стесняются, мы выносим в паблик: черновики документации, обсуждения архитектуры, внутренние дискуссии и проблемы, — пишет Жовнер. — Сообществу будут доступны таск-трекеры и внутренние обсуждения вместе с инструкциями, как контрибьютить. Любой человек может посмотреть, на каком этапе находится каждая задача, и поучаствовать в проекте. Такая открытость — это достаточно интимно и неловко для нас. Но мы верим, что это важно для культуры открытости, опенсорса и имеет образовательную ценность».

