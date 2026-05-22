«Ростелеком» подал в Минцифры заявку на включение системы «Леший коннект» в реестр отечественного ПО. Речь идет о платформе для массового управления домашними роутерами и модемами абонентов через протокол TR-069/CWMP. Как следует из заявки, система нужна для удаленной диагностики устройств, автоматической настройки услуг и централизованного обновления прошивок.

Издание CNews сообщает, что «Леший коннект» призван заменить немецкое решение Axiros, которое «Ростелеком» использовал ранее. После ухода зарубежных вендоров оператор занялся собственной разработкой и теперь переводит внутреннюю инфраструктуру на нее.

В компании утверждают, что система позволит без участия пользователей обновлять ПО роутеров, исправлять баги, закрывать уязвимости и быстрее решать проблемы со связью. Также заявлена поддержка удаленной настройки интернета и IPTV.

Необычное название новой системы в компании объяснили тем, что миллионы роутеров можно сравнить с лесом, а «Лешего» — с его хозяином, который следит за порядком и поддерживает экосистему устройств в рабочем состоянии. Впрочем, в «Ростелекоме» уточнили, что название пока не окончательное и еще может измениться.

Стоит отметить, что вокруг этой новости в рунете поднялась настоящая паника, а в некоторых СМИ писали, что после внедрения новой системы провайдер получит «доступ ко всем домашним роутерам россиян». На практике оборудование провайдеров уже много лет работает через TR-069 — это стандартный протокол удаленного управления клиентским оборудованием, который используют операторы по всему миру. Именно благодаря ему роутеры могут автоматически получать настройки после подключения или обновлять прошивку без участия пользователя.

В «Ростелекоме» отдельно подчеркнули, что логины и пароли пользователей системе не требуются. Устройство само устанавливает соединение с сервером управления и предоставляет набор возможностей, предусмотренных спецификацией TR-069. При этом речь идет именно об оборудовании, которое оператор выдает своим абонентам.

В настоящее время «Леший коннект» внедряют внутри самого «Ростелекома». В 2026 году оператор рассчитывает перевести под управление новой платформы до половины абонентского оборудования, а в 2027 году система должна обслуживать уже около 7 млн устройств.

Основной упор компания делает на импортозамещение и безопасность. «Леший коннект» адаптирован под российский технологический стек и совместим как минимум с двумя отечественными ОС. В будущем систему могут вывести и на внешний рынок — для других операторов связи.

Опрошенные CNews эксперты полагают, что «Леший коннект» не предназначен для контроля или фильтрации трафика, и может оказывать лишь косвенное влияние через настройки сети и диагностику Wi-Fi. При этом подобные системы действительно помогают оперативно устранять проблемы в прошивках и снижать риски взлома роутеров, которые давно остаются одной из главных целей ботнетов и операторов малвари.