Служба по расследованию финансовых преступлений в Нидерландах (FIOD) сообщила об изъятии более 800 серверов и задержании двух человек. Операция проводилась в рамках расследования деятельности хостинговой инфраструктуры, которую власти связывают с кибератаками, дезинформационными кампаниями и нарушением санкционного режима ЕС. По данным СМИ, речь идет о компаниях Stark Industries, Mirhosting, WorkTitans и, вероятно, связанных с ними сервисах THE.Hosting, UFO.Hosting, GEO.Hosting и других.

Согласно заявлению FIOD, операция началась еще 18 мая и затронула дата-центры в Дронтене и Схипхол-Рейке, а также следователи провели обыски в Энсхеде и Алмере. В результате были задержаны 57-летний житель Амстердама — директор хостинговой компании, а также 39-летний житель Гааги — руководитель провайдера, предоставлявшего сетевую инфраструктуру первой компании.

Следователи сообщают, что задержанные «косвенно предоставляли экономические ресурсы» организациям, находящимся под санкциями Евросоюза. В заявлении FIOD говорится, что расследование связано с неназванной хостинговой компанией, основанной 10 февраля 2022 года. По версии следствия, инфраструктура этой компании использовалась для «дестабилизирующей деятельности против ЕС», включая кибератаки и распространение дезинформации.

В мае 2025 года ЕС внес компанию в санкционные списки, но после этого, как утверждают в FIOD, значительная часть инфраструктуры была переведена на новую нидерландскую фирму, которую следствие считает прикрытием для подсанкционных структур.

Хотя FIOD официально не раскрывает названия компаний и имена задержанных, издание de Volkskrant опубликовало собственное расследование, в котором сообщается, что речь может идти о Stark Industries, WorkTitans и Mirhosting. По данным журналистов, инфраструктура этих компаний якобы использовалась для транзита трафика пророссийской хак-группы NoName057(16), известной своими атаками на европейские организации и государственные структуры.

Журналисты утверждают, что после введения санкций против Stark Industries часть инфраструктуры и IP-адресов перешла к нидерландской компании WorkTitans, работавшей под брендом THE.Hosting. Кроме того, расследование связывает компанию Mirhosting с размещением серверов и подключением инфраструктуры к крупным европейским точкам обмена трафиком.

Представители Mirhosting прокомментировали ситуацию в беседе с de Volkskrant и заявили, что не поддерживали незаконную деятельность умышленно и всегда реагировали на жалобы после их получения. В WorkTitans на запросы журналистов не ответили.

Следует отметить, что на фоне операции FIOD у клиентов THE.Hosting, UFO.Hosting и GEO.Hosting начались масштабные проблемы. Еще 19 мая пользователи стали жаловаться на недоступность VPS, падение панели управления и биллинга, а также отсутствие ответов поддержки.

Позже клиенты хостеров получили уведомления о «масштабном техническом инциденте». В сообщении говорилось, что инфраструктура в США, Германии, Нидерландах и Австрии «полностью утрачена и не подлежит восстановлению». Пользователям пообещали автоматически выдать новые серверы в других локациях и начислить компенсацию.

Однако, судя по сообщениям на «Хабре» и в соцсетях, часть клиентов так и не получила новые серверы. Также пользователи сообщают о потере данных, долгих ответах поддержки и проблемах с возвратом средств.