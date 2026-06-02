Сервис Atlas Menu, продающий читы для Grand Theft Auto V и Counter-Strike 2, пострадал от утечки данных. Неизвестный злоумышленник заявил о взломе инфраструктуры проекта и опубликовал похищенную БД сервиса в открытом репозитории на GitHub.

Как сообщили специалисты агрегатора утечек Have I Been Pwned, инцидент затронул около 64 000 уникальных email-адресов. В обнародованном архиве содержатся адреса электронной почты, имена пользователей, IP-адреса, обращения в техподдержку, а также пароли, хранившиеся в виде bcrypt-хешей.

Автор атаки утверждает, что получил доступ ко «всем системам Atlas», и ему удалось выгрузить клиентскую базу, историю обращений в поддержку, лицензионные ключи для чит-меню, даты регистрации пользователей, а также идентификаторы аккаунтов Rockstar Games.

Журналисты издания The Register изучили опубликованные данные и пришли к выводу, что дамп содержит даже больше типов информации. Среди прочего там были обнаружены списки заблокированных пользователей, логи действий администраторов и другие внутренние данные сервиса.

Отмечается, что Atlas Menu уже сталкивался с проблемами безопасности в прошлом, однако нынешняя утечка выглядит серьезнее предыдущих инцидентов из-за объема и конфиденциальности украденных данных.

Как отмечают журналисты, дополнительную тревогу среди пользователей Atlas Menu вызвала информация о том, что читерское ПО могло делать скриншоты их экранов во время работы.