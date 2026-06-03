ФСБ России объявила об обнаружении масштабной операции иностранных спецслужб, которые использовали вредоносное ПО для слежки за российскими высокопоставленными служащими через мобильные устройства. По версии ведомства, атакующие могли получать данные со смартфонов, прослушивать переговоры, а также вести скрытое аудио- и видеонаблюдение рядом с устройствами.

Официальное заявление гласит, что кампания была направлена на сбор «чувствительной информации». При этом в ФСБ утверждают, что для скрытого доступа к данным использовались технические возможности крупных международных ИТ-компаний. Однако не уточняется, какие именно организации или продукты фигурируют в расследовании.

По факту произошедшего Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям 272 и 273 УК РФ, которые касаются неправомерного доступа к компьютерной информации и создания или распространения вредоносного ПО. Подчеркивается, что расследование продолжается.

«Задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленная на получение чувствительной информации. С использованием технических возможностей крупных международных ИТ-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки», — сообщили в ФСБ.

Как пишет издание «Коммерсант», специалисты ФСБ считают, что речь идет о многоуровневой операции, в которой могли участвовать спецслужбы сразу нескольких государств. По данным издания, в ведомстве также связывают подобные кампании с последующим включением жертв слежки в санкционные списки США и Евросоюза.

Опрошенные журналистами эксперты отметили, что современные смартфоны давно перестали быть устройствами, которые полностью контролируют пользователи. К примеру, генерал-лейтенант запаса и доктор физико-математических наук Александр Баранов заявил, что пользователи привыкли полагаться на пароли, однако в процессорах многих устройств существуют «трастзоны», доступ к которым может получить разработчик. В результате, считает Баранов, ни процессоры, ни SIM-карты, ни даже мобильные операционные системы сами по себе не могут служить гарантией безопасности.

В публикации «Коммерсанта» также упомянуты разоблачения Эдварда Сноудена (Edward Snowden), который еще в 2013 году рассказал о программах массового наблюдения американских спецслужб. Тогда стало известно о сотрудничестве ряда крупных технологических компаний с разведывательными структурами США, а также об использовании уязвимостей в популярных приложениях для сбора данных пользователей.

Дополнительно журналисты отмечают, что в последние годы рынок коммерческого шпионского ПО заметно вырос. Такие инструменты, как Pegasus и Graphite, позволяют компрометировать смартфоны без каких-либо действий со стороны владельца и получать доступ к переписке, звонкам, геолокации, микрофону и камере устройства.

Кроме того, в беседе с изданием представитель «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов напомнил об «Операции Триангуляция». В рамках этой кампании злоумышленники использовали недокументированные возможности процессоров Apple и заражали устройства через сообщения в мессенджерах (без участия пользователя).

На фоне проводящегося расследования представители ФСБ предупредили, что обсуждать конфиденциальную информацию рядом со смартфонами небезопасно. В ведомстве считают, что современные мобильные устройства могут использоваться для скрытого сбора данных, а потому содержание разговоров может стать известно третьим лицам.