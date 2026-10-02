Организаторы открыли регистрацию на десятый Кубок CTF России. В этом году в соревновании впервые появится отдельный зачет для учащихся колледжей и техникумов, а для новичков запущена обучающая платформа с заданиями по информационной безопасности.

Участвовать в Кубке могут школьники, студенты вузов и организаций среднего профессионального образования, а также молодые специалисты до 27 лет. Регистрация продлится до 29 октября 2026 года, а отборочный тур пройдет в онлайне 31 октября – 1 ноября. На этот раз суммарный призовой фонд соревнования составляет 1 000 000 рублей.

Одним из нововведений десятого сезона стала отдельная категория для студентов колледжей и техникумов. Кроме того, чтобы снизить барьер входа и дать возможность попробовать свои силы всем желающим, организаторы запустили обучающую платформу-«песочницу», рассчитанную в том числе на тех, кто раньше не участвовал в CTF. На платформе можно познакомиться с механикой attack-defense и решить тренировочные задания.

На разных этапах Кубка участникам предстоит решать задачи по веб-безопасности, OSINT, криптографии, реверс-инжинирингу, цифровой криминалистике и другим направлениям. К примеру, в прошлых сезонах финальные задания моделировали условия реальных операций по кибербезопасности: участники защищали сервисы и атаковали соперников, работали с облачной инфраструктурой и Kubernetes, и одна ошибка могла сделать дальнейшее продвижение команды невозможным.

«Десять лет Кубок находил сильных ребят внутри CTF-сообщества. В юбилейный год мы хотим сделать следующий шаг и пригласить тех, кто пока даже не связывает себя с технологиями. Возможно, школьник или студент просто любит головоломки, компьютерные игры, умеет искать информацию, замечает детали или не может успокоиться, пока не поймет, как работает сложная система. Именно с такого любопытства часто начинается путь в профессию. Наша задача — дать ребятам возможность попробовать, взять свой первый флаг и понять: у меня получается», — говорит Виктор Минин, глава Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) и организатор Кубка CTF России.

По данным организаторов, за десять лет в Кубке приняли участие более 20 000 школьников, студентов и молодых специалистов. В 2025 году на соревнование зарегистрировались 663 команды из 75 регионов России.

Регистрация и подробности доступны на сайте Кубка CTF России: https://ctfcup.ru/

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