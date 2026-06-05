ИБ-исследователь Аммар Аскар (Ammar Askar) выложил в открытый доступ PoC-эксплоит и детали 0-day-уязвимости в Visual Studio Code, которая позволяет похищать токены GitHub OAuth.

Специалист объясняет, что проблема связана с механизмом обмена сообщениями между изолированными webview-компонентами и основным интерфейсом VS Code. Атака нацелена на github.dev — версию редактора, которая используется для работы с репозиториями GitHub прямо из браузера.

По словам Аскара, злоумышленнику достаточно вынудить жертву перейти по специально подготовленной ссылке. После этого вредоносный JavaScript, выполняющийся внутри webview, может имитировать нажатия клавиш в основном окне редактора и установить вредоносное расширение. Затем это расширение извлекает OAuth-токен, который GitHub передает сервису github.dev для работы от имени пользователя, и обращается к GitHub API. В результате злоумышленник получает список всех приватных репозиториев, доступных жертве.

«Этот токен не ограничен конкретным репозиторием. Он предоставляет доступ ко всем репозиториям, где у пользователя есть права», — подчеркивает Аскар.

На момент публикации отчета этой уязвимости еще не был присвоен идентификатор CVE, а патч для нее отсутствовал. В качестве временной меры защиты исследователь рекомендовал очистить cookie и данные для github.dev в браузере. После этого, при попытке эксплуатации проблемы, пользователь увидит предупреждение о том, что расширение GitHub Repositories запрашивает авторизацию через GitHub.

Как сообщает издание BleepingComputer, вскоре после публикации эксплоита и информации о проблеме представители Microsoft сообщили, что проблема уже устранена в сервисах компании, и никаких действий со стороны клиентов не требуется.

Однако внимания заслуживает не только сама уязвимость, но и способ раскрытия информации о ней. Дело в том, что Аскар уведомил разработчиков GitHub о баге всего за час до публикации своего отчета. Он подчеркивает, что сознательно отказался от стандартной процедуры координированного раскрытия уязвимостей.

Исследователь объясняет, что в прошлом он имел негативный опыт взаимодействия со специалистами Microsoft Security Response Center (MSRC). По его словам, ранее он сообщал MSRC о другой ошибке в VS Code, и тогда баг исправили без упоминания его имени. После этого в компании заявили, что проблема не представляла угрозы.

«Это был ужасный опыт. Они молча исправили ошибку, на которую я указал, без какой-либо благодарности. При этом [в MSRC] заявили, что ошибка не оказывала никакого влияния на безопасность», — пишет Аскар.

Он подчеркнул, что в будущем намерен открыто публиковать информацию обо всех найденных проблемах в VS Code сразу после их обнаружения.

Стоит отметить, что это уже не первый конфликт исследователей с MSRC за последнее время. Ранее анонимный специалист под псевдонимом Nightmare Eclipse опубликовал в открытом доступе эксплоиты и информацию о серии 0-day-уязвимостей в продуктах Microsoft и публично критиковал работу специалистов компании. Среди обнародованных проблем были: BlueHammer (CVE-2026-33825), RedSun (CVE-2026-41091), UnDefend (CVE-2026-45498), YellowKey (CVE-2026-45585), GreenPlasma и MiniPlasma, некоторые из которых уже используются в реальных атаках.