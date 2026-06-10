Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вводящий административную ответственность за нарушение требований к авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Максимальный размер штрафа для юридических лиц — 700 000 рублей.

Следует отметить, что речь идет не о новых правилах авторизации, а об ответственности за несоблюдение требований, которые появились еще в 2023 году и действуют в российском законодательстве. Так, согласно закону «Об информации», владельцы сайтов и приложений обязаны обеспечивать авторизацию пользователей, находящихся на территории РФ, одним из предусмотренных способов:

по номеру телефона российского оператора связи;

через единый портал «Госуслуги» (ЕСИА);

через Единую биометрическую систему (ЕБС);

или иную информационную систему, принадлежащую гражданину РФ либо российскому юридическому лицу.

Теперь за нарушение этих требований гражданам будет грозить административная ответственность и штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, должностным лицам — от 30 000 до 50 000 рублей, а юридическим лицам — от 500 000 до 700 000 рублей.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, заявил, что новые нормы не затронут «обычных пользователей интернета». По его словам, ответственность предусмотрена только для владельцев сайтов и приложений, которые не соблюдают требования закона, действующие уже несколько лет.

Как заявляет председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, после принятия документа в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что пользователей начнут штрафовать за вход на сайты через Gmail, Apple ID, Google ID и другие зарубежные сервисы. Боярский называет эту информацию недостоверной.

«В СМИ массово распространяется информация о том, что принятыми сегодня в третьем чтении изменениями в КоАП якобы планируется взимать штрафы с граждан за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса (Gmail, Hotmail и т.д.) либо другие зарубежные сервисы (Apple ID, Google ID и т.д.). Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — написал Боярский в своем канале в Max.

По словам Боярского, принятые поправки касаются исключительно владельцев интернет-ресурсов, которые обязаны обеспечить законный механизм для авторизации пользователей. Равно как и Горелкин, он напомнил, что соответствующие требования закреплены в законодательстве несколько лет тому назад и предусматривают четыре способа авторизации: через номер телефона, ЕБС, «Госуслуги» или российские сервисы, включая банковские приложения и социальные сети.

Помимо этого, новый закон вводит ответственность за нарушения при использовании рекомендательных технологий. В частности, теперь штрафы предусмотрены за сбор информации о предпочтениях пользователей с нарушением их прав, отсутствие уведомлений о применении рекомендательных алгоритмов, а также за неразмещение правил их использования и контактных данных владельца ресурса.

За такие нарушения размеры штрафов составят от 10 000 до 20 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 500 000 до 700 000 рублей для юридических лиц. За повторные нарушения санкции возрастут до 40 000 рублей для граждан, до 100 000 рублей для должностных лиц и до 1,4 млн рублей для компаний.

Также закон усиливает ответственность операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении оперативно-разыскных мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности. Для юридических лиц штраф составит от 3 до 5 млн рублей. За повторное нарушение предусмотрен оборотный штраф в размере от 1/100 до 3/100 годовой выручки компании, но не менее 10 млн рублей.