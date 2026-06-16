На территории академии ФБР в штате Алабама появился полноценный полигон, который представляет собой уменьшенную копию настоящего американского города с больницей, электросетями, отелем и дата-центром. Ведомство будет использовать его для моделирования реальных киберинцидентов — от атак на критическую инфраструктуру до расследований последствий взломов.

Киберполигон получил название Kinetic Cyber Range и занимает площадь около 2000 квадратных метров. Объект расположен на территории кампуса ФБР в городе Хантсвиль (Huntsville), штат Алабама, и был построен для практической подготовки сотрудников правоохранительных органов, которым приходится расследовать современные кибератаки и инциденты, затрагивающие как бизнес, так и объекты критической инфраструктуры.

Сообщается, что Kinetic Cyber Range открылся в феврале 2025 года, и с тех пор обучение на нем прошли более 1400 человек, включая сотрудников ФБР и представителей других федеральных и местных ведомств.

По сути, речь идет о полноценном населенном пункте. На территории полигона находятся жилые дома, гостиница, продуктовый магазин, автозаправка, больница, суд и энергетическая компания. Все это соединено дорогами и светофорами, чтобы максимально точно воссоздать реальную среду.

Как поясняют в ФБР, каждая локация оснащена работающими устройствами и цифровыми системами. При этом инфраструктура полностью изолирована, поэтому учебные атаки не могут распространиться за пределы полигона.

В дата-центре фальшивого города размещено более 200 физических серверов под управлением Windows и Linux, что позволяет воссоздать типичную корпоративную среду, с которой специалисты сталкиваются при расследовании взломов или во время проведения обысков.

Необходимость таких тренировок правоохранители объясняют масштабами современных киберпреступлений. Согласно отчету FBI Internet Crime Report за 2025 год, основанному на более чем миллионе поданных в ведомство жалоб, ущерб от кибератак в США достиг рекордных 20,9 млрд долларов США (на 26% больше по сравнению с предыдущим годом).

При этом одной из главных угроз для критической инфраструктуры остаются вымогатели, а полигон позволяет моделировать последствия таких атак. Например, следователи могут отрабатывать сценарии, при которых из-за действий злоумышленников перестают работать системы больниц или другие критически важные службы. Отмечается, что в таких ситуациях приходится принимать решения под серьезным давлением, поскольку последствия атак могут угрожать безопасности людей.

Кроме того, сообщается, что Kinetic Cyber Range используется для обучения цифровой криминалистике. На полигоне сотрудники правоохранительных органов на практике отрабатывают методы извлечения данных с современных устройств и расследования инцидентов.