Правоохранительные органы сообщили о ликвидации AudiA6, который они называют одним из крупнейших сервисов по отмыванию криптовалюты. По оценкам Европола, с момента запуска в 2021 году через платформу прошло более 336 млн евро преступных доходов, и сервисом активно пользовались операторы шифровальщиков и другие киберпреступники.

В Европоле называют AudiA6 одним из ключевых финансовых хабов киберпреступной экосистемы. Сервис помогал своим клиентам обналичивать и «очищать» криптовалюту, скрывая происхождение средств. Правоохранители связывают AudiA6 как минимум с 15 международными расследованиями, касавшимися атак вымогателей и крупных краж цифровых активов.

Клиенты переводили средства на подконтрольные сервису кошельки и примерно через час получали обратно уже «очищенную» криптовалюту за вычетом комиссии от 3 до 10%. Для сокрытия происхождения денег использовалась сложная цепочка транзакций через множество промежуточных адресов.

Расследование деятельности сервиса началось после того как осенью 2025 года в Польше был задержан гражданин Украины, которого связывали с деятельностью AudiA6. Анализ изъятых у него устройств позволил установить других участников схемы и выйти на предполагаемых организаторов.

Операция по ликвидации AudiA6 прошла на прошлой неделе. В результате в Грузии задержали двух предполагаемых администраторов платформы — граждан Украины и России. Одновременно с этим правоохранители провели обыски, изъяли более 30 серверов, отключили 25 доменов, заблокировали связанные с сервисом аккаунты в Telegram, а также изъяли более 80 автомобилей и объектов недвижимости. Кроме того, были заморожены криптоактивы на сумму около 692 000 евро и изъята криптовалюта еще на 86 000 евро.

По данным Министерства юстиции США, задержанными оказались 37-летний Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний Александр Владимирович Леденев. Им уже предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денежных средств. Максимальное наказание по этим статьям достигает 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, что задержанные управляли не только AudiA6, но и даркнет-форумом Dark2Web, где рекламировались нелегальные услуги, а также публиковались объявления о поиске партнеров для преступной деятельности.

Представители Европола подчеркивают, что речь шла о масштабной схеме отмывания средств. Для работы платформа использовала тысячи аккаунтов на криптобиржах, зарегистрированных на украденные или купленные документы. В частности, правоохранители обнаружили более 6000 KYC-записей, связанных с денежными мулами. Отмечается, что многие из них были завербованы через русскоязычных посредников специально для вывода и перемещения преступных доходов.

Американские следователи подсчитали, что из примерно 10 333 BTC, прошедших через AudiA6, не менее 393 BTC напрямую поступили с даркнет-площадок, от операторов шифровальщиков и других киберпреступников. На момент совершения транзакций стоимость этих средств превышала 19 млн долларов США.