В продаже доступно переработанное и дополненное издание книги Дмитрия Агарунова, основателя медиакомпании Gameland и журнала «Хакер». «Бизнес в стиле Ж» — это рассказ о кризисах, ошибках, потерях и новых стартах, основанный на личном опыте человека, который более 30 лет занимается бизнесом и не раз проходил через периоды, когда приходилось заново искать путь вперед.

За свою карьеру Дмитрий Агарунов пережил экономические кризисы 1998, 2008, 2014 и 2022 годов, издавал десятки журналов (среди которых «Хакер», «Страна Игр», «PC-Игры», Total Football, «Свой Бизнес»), запускал новые проекты и закрывал старые. В книге он собрал личный опыт и попытался ответить на вопрос, который рано или поздно возникает у любого предпринимателя: что делать, когда привычная модель перестает работать?

«Кризис — это резкое изменение правил игры. Предприниматель не может изменить внешние обстоятельства. Но он может изменить то, как он на них реагирует. Чем быстрее вы признаете новую реальность, тем быстрее начнете действовать», — пишет автор.

Книга рассказывает о том, как принимать сложные решения, сохранять устойчивость в периоды неопределенности, учиться новому и искать точки роста там, где другие видят только проблемы.

Отдельная часть книги посвящена истории «Хакера» и рассказу о том, как Gameland запускала нишевые медиа, как хакерское сообщество стало частью бизнеса, и одни проекты закрывались, а другие выживали.

Издание 2026 года существенно переработано и дополнено по сравнению с первой версией книги, которая разошлась тиражом в 3000 бумажных и 7000 электронных копий.

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