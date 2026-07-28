На курсе « Пентест WEB » ты изучишь все шаги пентеста веб-приложения: от разведки до получения шелла, поиска скрытых ресурсов, эксплуатации XSS, LFI, SQL-инъекций, SSRF и подбора учетных данных. Курс поможет по-настоящему разобраться в том, как работают атаки на веб, и подходит для начинающих: темы разбираются последовательно, с видео, понятными примерами и практикой.

Обучение начинается с разведки цели: ты научишься сканировать сеть, находить открытые сервисы, читать баннеры и сопоставлять версии сервисов с известными CVE. Потом перейдешь к первичному доступу: разберешь reverse shell, bind shell и web shell, а также увидишь, как уязвимость превращается в управляемую командную оболочку.

Тебя ждут 11 статей, видеоуроки и практические лаборатории.

В основной части ты разберешь классические векторы веб-атак:

Занятие про фаззингу покажет, как находить скрытые директории, служебные файлы и резервные копии.

Занятие по LFI объяснит, чем опасна неаккуратная работа с путями и подключаемыми файлами.

Занятие по XSS научит замечать места, где пользовательский ввод превращается в исполняемый JavaScript.

Занятие про SQL-инъекции покажет, как обычный запрос к базе данных становится каналом извлечения информации.

В финале ты изучишь SSRF и веб-брутфорс — атаки, которые часто открывают путь к внутренним сервисам или закрытым разделам приложения.

Статьи «Хакера» помогут разобраться в теории и инструментах, а видео и лаборатории «Хаксет» позволят сразу применить знания на практике. В результате ты не просто запомнишь названия уязвимостей, а научишься находить точки входа, выбирать подходящую полезную нагрузку и понимать последствия найденных багов.

Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии статей. Покупка курса предоставит дополнительный доступ к видеоурокам и практическим заданиям. Если ты не подписан на «Хакер», оплата курса откроет все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.

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