Обучение начинается с разведки цели: ты научишься сканировать сеть, находить открытые сервисы, читать баннеры и сопоставлять версии сервисов с известными CVE. Потом перейдешь к первичному доступу: разберешь reverse shell, bind shell и web shell, а также увидишь, как уязвимость превращается в управляемую командную оболочку.
Тебя ждут 11 статей, видеоуроки и практические лаборатории.
В основной части ты разберешь классические векторы веб-атак:
- Занятие про фаззингу покажет, как находить скрытые директории, служебные файлы и резервные копии.
- Занятие по LFI объяснит, чем опасна неаккуратная работа с путями и подключаемыми файлами.
- Занятие по XSS научит замечать места, где пользовательский ввод превращается в исполняемый JavaScript.
- Занятие про SQL-инъекции покажет, как обычный запрос к базе данных становится каналом извлечения информации.
- В финале ты изучишь SSRF и веб-брутфорс — атаки, которые часто открывают путь к внутренним сервисам или закрытым разделам приложения.
Статьи «Хакера» помогут разобраться в теории и инструментах, а видео и лаборатории «Хаксет» позволят сразу применить знания на практике. В результате ты не просто запомнишь названия уязвимостей, а научишься находить точки входа, выбирать подходящую полезную нагрузку и понимать последствия найденных багов.
Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.
Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии статей. Покупка курса предоставит дополнительный доступ к видеоурокам и практическим заданиям. Если ты не подписан на «Хакер», оплата курса откроет все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.
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