Представители хак-группы заявляют, что похитили у компании более 2,2 млн записей с персональными данными клиентов и внутренней информацией. Однако в Kodak сообщили, что атака затронула лишь «ограниченный объем» данных, и пока расследование инцидента продолжается.

В Kodak подтвердили факт кибератаки после того, как вымогательская группировка ShinyHunters опубликовала заявление о взломе компании на своем сайте и пригрозила публикацией украденной информации.

Представители Kodak сообщили журналистам издания Bleeping Computer, что недавно был обнаружен несанкционированный доступ к части корпоративной информации. Для расследования инцидента компания привлекла внешних ИБ-экспертов, и в настоящее время они выясняют, какие именно данные были украдены злоумышленниками.

«Недавно Kodak обнаружила, что неавторизованная третья сторона незаконно получила временный доступ к ограниченному объему данных компании. Мы незамедлительно привлекли внешних экспертов по кибербезопасности для расследования того, к каким данным получили доступ атакующие и были ли они скопированы», — заявили представители компании.

Также в Kodak подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами и не видят угрозы для работы своих систем и бизнес-процессов. При этом компания пока не раскрывает технические детали атаки и не уточняет, получили ли злоумышленники доступ к внутренней сети.

Тем временем ShinyHunters заявляют, что похитили более 2,2 млн записей, содержащих персональные данные клиентов и внутреннюю корпоративную информацию. Хакеры требуют, чтобы представители Kodak связались с ними до 18 июня 2026 года, а в противном случае угрожают обнародовать похищенную информацию.

Напомним, что на прошлой неделе хакеры заявляли о новой серии атак на организации по всему миру с использованием критической уязвимости нулевого дня в Oracle PeopleSoft (CVE-2026-35273). Тогда группировка сообщала о компрометации более 100 организаций и краже данных из сотен инстансов PeopleSoft. Пока неясно, связан ли взлом Kodak с этой операцией ShinyHunters или злоумышленники использовали другой вектор проникновения.