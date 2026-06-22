Департамент парков и дикой природы Техаса (Texas Parks and Wildlife Department, TPWD) сообщил о кибератаке и крупной утечке данных, затронувшей 3 087 721 человека. Хакеры похитили данные водительских удостоверений, номера паспортов и другую персональную информацию людей, которые покупали лицензии, связанные с охотой и рыбалкой.

Согласно официальному заявлению властей, атаку обнаружили специалисты Киберкомандования Техаса (Texas Cyber Command). Расследование показало, что злоумышленники проникли в систему стороннего подрядчика, через которую TPWD продает лицензии и разрешения. Название скомпрометированного провайдера не раскрывается.

В результате взлома в руки атакующих могли попасть:

данные водительских удостоверений;

номера паспортов;

email-адреса;

номера телефонов;

домашние адреса.

При этом отмечается, что утечка не затронула номера социального страхования, даты рождения и финансовую информацию (включая данные банковских карт). Также специалисты пришли к выводу, что хакеры не стремились атаковать какую-либо конкретную группу пользователей, и среди пострадавших не было лиц младше 18 лет.

Представители TPWD не уточняют, когда именно произошла атака, сколько времени злоумышленники сохраняли доступ к системам, и каким образом они проникли в инфраструктуру подрядчика. Также неизвестно, связывались ли хакеры с представителями ведомства после атаки.

В TPWD заявили, что в настоящее время вместе с пострадавшим подрядчиком внедряют дополнительные меры защиты и усиливают мониторинг.

Пострадавшим предложат год бесплатного мониторинга кредитной истории, а также им советуют следить за банковскими выписками и кредитными отчетами, рассмотреть установление запрета на выдачу новых кредитов.

Кроме того, клиентам TPWD советуют с осторожностью относиться к любым подозрительным письмам, звонкам и сообщениям, особенно если отправитель просит срочно перейти по ссылке или требует предоставить конфиденциальную информацию.