В Nintendo of America подтвердили, что злоумышленники похитили данные из стороннего сервиса TinyPulse, который компания использовала для внутренних опросов сотрудников. При этом подчеркивается, что инфраструктура самой Nintendo не пострадала, и атака не затронула информацию клиентов и платежные данные.

Об инциденте стало известно на прошлой неделе, после заявлений, сделанных хакерской группировкой Shadowbyt3$, которая работает по модели «вымогательство как услуга». Злоумышленники утверждали, что получили конфиденциальные данные сотрудников Nintendo of America и потребовали у компании выкуп в размере 2 млн долларов США.

Представители Nintendo пояснили журналистам издания Bleeping Computer, что инцидент затронул только TinyPulse — платформу для анонимных опросов, сбора обратной связи и оценки корпоративной культуры, принадлежащую WebMD Health Services.

«Системы Nintendo не были скомпрометированы, и никто не получил доступ к персональным данным клиентов и финансовой информации», — заявили в компании.

В Nintendo уверяют, что утечка ограничилась материалами внутренних опросов, проведенных среди небольшой группы сотрудников. Причем большая часть похищенных данных была собрана много лет назад. В настоящее время специалисты компании продолжают расследование инцидента совместно с представителями TinyPulse.

Однако участники Shadowbyt3$ придерживаются другой версии. Изначально группировка заявила о краже почти 1 Гбайт данных и дала Nintendo 48 часов, чтобы начать переговоры. Злоумышленники писали, что похитили полные имена и email-адреса сотрудников, результаты опросов и аналитические данные, банковские выписки, формы W-9, идентификаторы работников, планы развития компании и внутренние отчеты за 2016–2026 годы.

Позже хакеры уточнили, что взлом действительно не затронул игровую инфраструктуру Nintendo, и пострадали только сотрудники, пользовавшиеся TinyPulse. Затем группировка опубликовала ссылку на якобы украденные данные, включая личные сообщения и переписку сотрудников. Как отмечают журналисты Bleeping Computer, судя по этому посту, представители Nintendo отказались платить выкуп и вести переговоры со злоумышленниками.