«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке сообщает, что власти обсуждают новые ограничения для SIM-карт M2M и eSIM, которые должны усложнить их использование в мошеннических схемах и спам-обзвонах. В частности, M2M-карты могут выделить в отдельную категорию, запретить для них голосовую связь и SMS, а их владельцы будут должны проходить дополнительную идентификацию.

По данным источников издания, соответствующие поправки могут войти в третий пакет мер по борьбе с мошенничеством. Окончательного решения пока нет, хотя представители Минцифры подтвердили, что новый пакет действительно обсуждается. Раскрывать его содержание в ведомстве отказались.

Карты M2M предназначены для обмена данными между устройствами. Их устанавливают в банкоматы, различные датчики, автомобили, терминалы и другую технику. Однако такие карты поддерживают и обычные услуги связи, и этим пользуются организаторы массовых обзвонов.

«Главная цель поправок — перекрыть мошенникам лазейку, где М2М-симки используют для спам-обзвонов. Их хотят лишить голоса и SMS, чтобы они работали только по прямому назначению», — говорит директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Сейчас M2M-карты фактически находятся в серой зоне. Обычно их оформляют на юридическое лицо, которое может законно владеть тысячами номеров. При этом идентификация остается корпоративной, то есть оператору известны данные организации-владельца, но не конкретного человека, который использует карту.

Также отмечается, что карту M2M можно не регистрировать через «Госуслуги». Дилеры также могут продавать обычные «голосовые» карты под видом M2M, чтобы избежать регистрации с внесением паспортных данных конечных абонентов. При этом операторы связи видят, где используется карта — в смартфоне или другом оборудовании.

По оценке исполнительного директора Ассоциации компаний связи Ярослава Дубовикова, на M2M приходится около 20% всех активных SIM-карт в России (по состоянию на август 2025 года, в стране было зарегистрировано более 300 млн активных карт, как сообщал Роскомнадзор).

Кроме того, новые ограничения обсуждаются для eSIM. В частности, россиянам могут запретить регистрировать такие карты из-за границы. Какие именно риски должна снизить эта мера, источники издания не уточняют.

Отметим, что новые предложения обсуждаются на фоне недавнего принятия второго пакета антифрод-мер. В него уже вошли дополнительные правила оборота SIM-карт, а также создание единой базы IMEI-номеров.