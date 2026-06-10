Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, содержащий второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Ко второму чтению документ заметно переработали: часть спорных инициатив исключили, а ряд положений смягчили после обсуждения с отраслью, банками и профильными ведомствами.

Одно из ключевых нововведений второго пакета антифрод-мер касается банковских карт. Так, закон предусматривает создание единой системы учета платежных карт, которая позволит контролировать их количество у клиентов. Изначально обсуждалось ограничение как на общее число карт, так и на количество карт в одном банке. Однако в итоговой версии документа сохранился только общий лимит — не более 20 карт на одного человека во всех банках.

Еще одна важная мера — механизм компенсации ущерба жертвам мошенников. Если банк или оператор связи не выполнили предусмотренные законом требования по выявлению и предотвращению мошеннических операций, пострадавший сможет потребовать возмещение убытков. При этом размер компенсации будет равен сумме перевода, отправленного злоумышленникам. Но ответственность не перекладывается на организации полностью: если банк или оператор выполнили все обязательные процедуры, а пользователь все равно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Также пользователи смогут добровольно установить запрет на входящие звонки из-за рубежа. Впоследствии снять такое ограничение можно будет только при личном обращении в МФЦ. Одновременно станет обязательной маркировка для международных звонков.

Для борьбы со схемами, использующими одноразовые SIM-карты, в закон включили механизм против так называемой «револьверной замены» SIM. Кроме того, родители смогут уведомлять операторов связи о передаче SIM-карты несовершеннолетнему, а правительство определит особые правила обслуживания таких номеров.

Помимо прочего, документ предусматривает создание государственной базы IMEI. Наполнять ее будут операторы связи и уполномоченные органы. При этом недавно авторы законопроекта и представители Минфицры подчеркивали, что речь не идет о платной регистрации смартфонов, слухи о которой активно обсуждались во время подготовки документа.

Еще одно новшество — сервис экстренного реагирования для жертв мошенников, который появится на портале «Госуслуги». Предполагается, что специальная «красная кнопка» позволит быстро сообщать о противоправных действиях и оперативно запускать защитные механизмы.

Также следует отметить, что законопроект вводит запрет на предоставление хостинг-ресурсов для размещения VPN-сервисов, а также предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих вредоносное ПО. В финальной редакции документа хостинг-провайдерам запретили предоставлять вычислительные мощности владельцам ресурсов, которые не выполняют требования статьи 15.8 закона «Об информации». Эта норма затрагивает, в том числе, сервисы обхода блокировок и VPN-сервисы, работа которых уже регулируется действующим законодательством.

При этом из финальной версии документа исключили ряд спорных инициатив. В частности, в итоге в законопроект не попали требования об обязательной регистрации на значимых интернет-ресурсах только через российские почтовые сервисы, подтверждении важных действий через мессенджер Max вместо SMS, а также обязательная привязка ИНН при открытии банковских счетов.

По предварительным оценкам, большинство положений второго пакета антифрод-мер вступят в силу в сентябре 2026 года.