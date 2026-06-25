Представители компании AMD пообещали вернуть шифрование TSME (Transparent Secure Memory Encryption) для некоторых процессоров Ryzen 9000, не относящихся к линейке PRO. Ранее производитель отключил эту защиту с обновлением прошивки, но после критики и жалоб пользователей в компании пересмотрели это решение. Опция снова появится в BIOS в июле 2026 года.

Технология TSME (которую в AMD чаще называют Memory Guard) автоматически шифрует все данные при записи в оперативную память и расшифровывает их при чтении. При каждой загрузке системы AMD Secure Processor генерирует новый ключ, недоступный операционной системе и приложениям. Механизм защищает содержимое RAM от атак с физическим доступом, включая cold boot-атаки, перехват данных на шине памяти и физическое снятие модулей памяти. В отличие от Secure Memory Encryption (SME), технология TSME не зависит от операционной системы и работает на уровне прошивки.

До недавнего времени TSME можно было включить в BIOS для некоторых процессоров Ryzen 9000. Однако, как на прошлой неделе сообщило издание Ars Technica, эта опция исчезла после одного из обновлений.

Еще в апреле 2026 года на проблему обратил внимание Linux-энтузиаст Бен Килпатрик (Ben Kilpatrick). Во время проверки компьютера с Ryzen 7 9700X инструмент Host Security ID сообщил, что шифрование RAM больше не поддерживается, хотя TSME была включена в BIOS.

Последующее расследование с участием инженеров MSI показало, что дело именно в прошивке. В старых версиях AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) шифрование работало, но после обновления до AGESA 1.2.7.0 стало недоступно на процессорах Ryzen 9000 для домашних ПК. При этом процессоры линейки PRO по-прежнему поддерживали TSME на тех же материнских платах.

Как выяснилось, внутренний флаг DfIsTsmeEnabled, управляющий активацией TSME, возвращал FALSE для обычных процессоров и TRUE для моделей PRO и EPYC. То есть защиту отключили программно.

Изначально представители AMD заявили, что TSME относится к технологиям AMD PRO, и отказались объяснять, отключили защиту случайно или это было осознанное решение. В итоге действия компании вызвали критику со стороны сообщества, ведь технология около десяти лет была доступна для процессоров Ryzen, а в 2020 году инженер AMD подтверждал ее поддержку для Ryzen 7 3700X.

Некоторые пользователи предположили, что таким образом производитель решил искусственно разграничить обычные и более дорогие процессоры серии PRO. Также предполагалось, что у изменения могли быть более прозаичные причины. Дело в том, что шифрование памяти снижает производительность в зависимости от нагрузки, и поэтому некоторые разработчики игр вообще рекомендуют отключать TSME.

Как теперь сообщает Ars Technica, после шквала критики со стороны пользователей и специалистов представители AMD все же решили пересмотреть свое решение. В компании пообещали вернуть опцию Memory Guard в одном из ближайших обновлений BIOS, в июле 2026 года. При этом представители компании так и не пояснили, почему защиту вообще убрали и почему сделали это без предупреждения.