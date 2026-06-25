Специалисты из компании SOCRadar раскрыли новые подробности кампании FortiBleed, затронувшей десятки тысяч устройств Fortinet. Исследователи выяснили, злоумышленники атаковали сотни брандмауэров FortiGate, устанавливали на них кастомные снифферы и перехватывали учетные данные. Позднее полученные доступы могли перепродаваться другим преступникам.

Эксперты пишут, что кампания длится как минимум с февраля 2026 года, и за это время в поле зрения хакеров попали более 430 000 устройств FortiGate по всему миру. Как уже сообщалось ранее, FortiBleed затронула более 80 000 брандмауэров и VPN-шлюзов в 194 странах мира, причем 19 000 из них по-прежнему «прослушиваются» злоумышленниками.

Ранее считалось, что эта операция была направлена исключительно против продукции Fortinet. Однако расследование показало, что атакующие также сканируют и взламывают NAS Synology, брандмауэры Sophos, порталы RDWeb, Citrix SSL-VPN, открытые RDP-инстансы и серверы MS-SQL.

Для поиска доступных из интернета систем хакеры используют Masscan, Shodan и собственные утилиты. Изначально злоумышленники в основном занимались брутфорсом административных панелей, SSL-VPN и SSH, применяя словарные атаки и перебирая учетные данные из предыдущих утечек.

Позднее злоумышленники начали эксплуатировать старые и неисправленные уязвимости в FortiGate, позволяющие обходить аутентификацию и захватывать контроль над устройствами. Представители Fortinet допускали, что в кампании могли использоваться уязвимости CVE-2026-24858, CVE-2025-59718 и CVE-2025-59719.

По данным исследователей, сначала атакующие извлекали пароли и хеши непосредственно из конфигураций взломанных устройств FortiGate. Однако в мае схема усложнилась, и на устройства начали устанавливать написанный на Go инструмент FortigateSniffer. Этот сниффер злоупотребляет штатной командой FortiOS diagnose sniffer packet, предназначенной для диагностики сети, и пассивно прослушивает проходящий через брандмауэр трафик сразу 24 протоколов (включая Kerberos, LDAP, SMB, RADIUS, RDP, WinRM, SMTP, FTP, MySQL и Microsoft SQL Server).

Сниффер похищает пароли в открытом виде, NTLM- и Kerberos-хеши, тикеты, токены и другие аутентификационные данные. Причем хеши передаются в распределенную инфраструктуру атакующих, где используется GPU-кластер, и хеши взламывают с помощью Hashcat и Hashtopolis. Полученные в итоге учетные данные автоматически проверяются и используются для перемещения по сети, разведки в Active Directory и доступа к сетевым шарам. Кроме того, атакующие похищают сессионные cookie, чтобы сохранять доступ к уже скомпрометированным сервисам.

Аналитики SOCRadar обнаружили сотни серверов, а инфраструктура атакующих выполнила не менее 659 циклов сбора данных. В общей сложности они обработали более 110 млн учетных данных, включая 14,8 млн записей RADIUS, 924 000 NTLM-хешей, 130 000 Kerberos-хешей и 89 млн токенов аутентификации MySQL.

При этом исходно обнаруженная база данных с десятками тысяч паролей для устройств Fortinet, по всей видимости, была лишь небольшим фрагментом собранной злоумышленниками информации. Сколько учетных данных на самом деле осталось в распоряжении операторов кампании FortiBleed, пока неизвестно.

Исследователи допускают, что при разработке отдельных компонентов атакующие могли использовать ИИ-платформу для пентестов CyberStrike.

Отмечается, что инфраструктура злоумышленников работала пятичасовыми циклами: загружала региональный список целей и проверяла учетные данные в тысячу параллельных потоков. При этом сниффер запускался только для определенных диапазонов IP-адресов и работал с 07:00 до 18:00 по московскому времени.

Основными целями атаки FortiBleed стали компании со штатом менее 200 человек (в основном организации из США и Индии). Также отдельное внимание хакеры уделяли ИТ-провайдерам и MSP, так как взлом подобных компаний открывает путь к сетям их клиентов.

К примеру, 15 июня злоумышленники взломали Kerberos-хеши и сразу похитили данные DFS-бэкапа у неназванного оборонного подрядчика, связанного с НАТО.

Эксперты SOCRadar полагают, что за операцией FortiBleed может стоять брокер доступов, который сотрудничает с «правительственными» хак-группами. Впрочем, не исключено, что доступы продаются вымогателям и другим преступникам.

Специалисты Palo Alto Networks Unit 42 связывают эту кампанию с русскоязычным брокером, известным под ником SantaAd, хотя другие исследователи пока не подтвердили эту атрибуцию.