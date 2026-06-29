Разработчики curl выпустили версию 8.21.0, в которой исправили сразу восемнадцать уязвимостей. Это рекордное число проблем, устраненных в одном обновлении. При этом один из багов присутствовал в коде более 25 лет.

Четырем уязвимостям был присвоен средний уровень опасности, а остальным четырнадцати — низкий. Самой старой проблемой в этом релизе оказалась CVE-2026-8932, присутствовавшая в коде проекта более 25 лет. Появившись еще в curl версии 7.7, выпущенной 22 марта 2001 года, уязвимость затрагивала все версии до 8.20.0 включительно.

Проблему CVE-2026-8932 обнаружили специалисты компании Aisle с помощью собственной ИИ-платформы. Они сообщают, что баг был связан с повторным использованием mTLS-соединений. Дело в том, что libcurl хранит открытые соединения в пуле, чтобы по возможности задействовать их при следующих запросах. Однако при проверке, подходит ли существующее соединение для нового запроса, библиотека учитывала не все параметры клиентского сертификата и приватного ключа.

В результате libcurl могла повторно использовать уже установленное соединение, даже если приложение изменило сертификат или приватный ключ. Новый запрос при этом отправлялся через соединение, аутентифицированное с прежними параметрами, и фактически выполнялся от имени прежнего клиента.

Подчеркивается, что уязвимость затрагивает приложения, в которые встроена libcurl, но не распространяется на консольную утилиту curl.

Аналитики Aisle отмечают, что все простые уязвимости в curl давно нашли и исправили. Теперь исследователям приходится искать баги в старых имплементациях протоколов, логике переиспользования соединений, обработчиках обратных вызовов и других редко используемых участках кода.