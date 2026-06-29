В конце прошлой недели компания OpenAI представила линейку моделей GPT-5.6, однако доступ к ней пока получит лишь небольшая группа доверенных партнеров. В компании объясняют, что ограничить релиз потребовали власти США, и список организаций, которые получат доступ к предварительной версии, тоже заранее согласовали с правительством.

В новую линейку GPT-5.6 вошли три модели. Так, новым флагманом OpenAI стала Sol, которая получила наиболее широкие возможности. В свою очередь, Terra призвана обеспечить баланс между производительностью и стоимостью, а Luna оптимизирована для быстрых и дешевых запросов.

В OpenAI утверждают, что GPT-5.6 Sol является самой мощной моделью компании в задачах, связанных с программированием, биологией и кибербезопасностью. Она получила режимы рассуждений max и ultra (в котором несколько скоординированных субагентов совместно решают сложные задачи).

Особое внимание разработчики уделили поиску уязвимостей и созданию эксплоитов. В бенчмарке ExploitBench модель показала результаты, сопоставимые с Anthropic Mythos Preview, израсходовав примерно втрое меньше выходных токенов. Внутренние тесты с помощью VulnLMP показали, что Sol способна находить в реальных проектах потенциальные уязвимости, связанные с безопасностью памяти. Некоторые из них могут привести к раскрытию или изменению данных, а также нарушить ход выполнения программы.

По мнению представителей OpenAI, значительную часть работы по поиску и анализу уязвимостей уже можно автоматизировать, если предоставить модели доступ к инструментам, окружению для сборки проектов и инфраструктуре для проверки результатов. При этом подчеркивается, что GPT-5.6 не способна автономно провести полноценную атаку на защищенную цель или самостоятельно использовать найденные баги в реальной операции.

Кроме того, в публикации компании отмечается, что для Sol подготовили самый строгий среди всех моделей OpenAI набор защитных механизмов. Ограничения встроены непосредственно в поведение модели и должны разрешать ревью кода, разработку патчей, отладку, образовательные задачи в области ИБ и тестирование защиты, одновременно блокируя вредоносные запросы и попытки джейлбрейка. Из-за этого на этапе ограниченного тестирования модель может отклонять и безобидные запросы или отправлять их на дополнительную проверку.

Ограниченный релиз GPT-5.6 связан с недавним указом президента США Дональда Трампа. Этот документ предусматривает предварительную оценку наиболее продвинутых ИИ-моделей (прежде всего их возможностей в области кибербезопасности и связанных с ними рисков). По итогам такой проверки власти смогут влиять на решение, выпускать ли модель в широкий доступ или ограничить ее распространение.

Хотя OpenAI выполнила требование властей, в компании пишут, что не считают такой порядок нормальным:

«Мы не считаем, что подобная процедура согласования с властями должна стать постоянной практикой. Из-за этого пользователи, разработчики, компании, ИБ-специалисты и зарубежные партнеры, которым нужны эти технологии, лишаются доступа к лучшим инструментам».

Ограниченный запуск моделей в компании называют временной мерой. В ближайшие недели OpenAI рассчитывает расширить доступ к GPT-5.6 и договориться с правительством о более понятном процессе, применимом для будущих релизов.

Напомним, что в середине июня 2026 года аналогичные меры уже затронули компанию Anthropic. Из-за распоряжения американских властей компания была вынуждена ограничить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всего через несколько дней после их запуска. В настоящее время доступ к наиболее мощным моделям Anthropic имеют около 100 компаний и государственных ведомств, которые занимаются защитой критической инфраструктуры.