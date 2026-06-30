Один из крупнейших телеком-операторов Японии KDDI сообщил о взломе своей почтовой системы, которую также использовали пять других интернет-провайдеров. В результате в руки злоумышленников могли попасть 14,22 млн email-адресов и паролей пользователей.

Специалисты KDDI сообщают, что обнаружили компрометацию своих систем 17 июня 2026 года, и после этого атакующих оперативно заблокировали. Проведенное расследование показало, что хакеры проникли в систему через уязвимость в неназванном стороннем ПО.

В компании предупреждают, что злоумышленники могли успеть похитить учетные данные пользователей. Причем инцидент затронул не только саму KDDI, но и пять других японских провайдеров, которые использовали ее инфраструктуру: STNet, JCOM, Chubu Telecommunications, Nifty и Biglobe.

Точное количество пострадавших учетных записей пока неизвестно, так как расследование случившегося продолжается. Считается, что хакеры могли похитить 14,22 млн записей, содержащих email-адреса и пароли абонентов. Эти данные могут принадлежать действующим и бывшим клиентам перечисленных провайдеров, а также неактивным учетным записям, которыми давно не пользуются.

Подчеркивается, что часть паролей хранилась в хешированном или зашифрованном виде, поэтому их не получится напрямую использовать для захвата аккаунтов. Однако представители KDDI не уточняют, какими именно методами были защищены эти пароли, а какая доля паролей могла храниться открытым текстом.

Всех пострадавших провайдеров уведомили об инциденте сразу после обнаружения атаки. Также о случившемся поставили в известность японскую Комиссию по защите персональных данных и Министерство внутренних дел и коммуникаций. В настоящее время специалисты KDDI вместе с партнерами внедряют дополнительные меры защиты и продолжают оценивать последствия утечки.

Пользователям, которые могли пострадать, рекомендуется как можно скорее сменить пароли. Если тот же пароль использовался в других аккаунтах, его следует заменить и там. Кроме того, специалисты советуют включить двухфакторную аутентификацию, если она доступна.