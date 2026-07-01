Разработчики Kali Linux выпустили второй релиз в 2026 году. В Kali Linux 2026.2 добавили девять новых инструментов, обновили ядро и вспомогательные скрипты, а также заметно доработали платформу NetHunter для Android.

В основе новой версии лежит ядро Linux 6.19, а более свежее ядро 7.0 пока доступно только в репозитории kali-experimental.

В новой версии дистрибутива разработчики обновили множество пакетов, перешли на GNOME 50 и KDE Plasma 6.6, добавили новые библиотеки и включили в сетевые репозитории девять инструментов:

arsenal-ng — написанный на Go лаунчер пентест-команд с базой из более чем 200 готовых наборов команд;

hydra-gtk — вернувшийся в дистрибутив GUI на базе GTK+ для сетевого брутфорсера Hydra;

legba — мультипротокольный инструмент для брутфорса учетных данных, атак типа password spraying и перечисления учетных записей;

oletools — набор утилит для анализа файлов MS OLE2 и документов Microsoft Office;

penelope — менеджер шеллов для пентестов и постэксплуатации;

shell-gpt — консольный инструмент на базе LLM;

tailscale — платформа для организации защищенных сетевых соединений;

tookie-osint — OSINT-инструмент для поиска аккаунтов в социальных сетях;

uro — утилита для фильтрации и дедупликации списков URL перед краулингом и пентестами.

Кроме того, команда Kali Linux переработала вспомогательные скрипты. Теперь с их помощью можно запускать и останавливать службы, проверять, работают ли они, просматривать учетные данные по умолчанию и узнавать, как получить доступ к запущенным сервисам.

Также изменения коснулись готовых образов виртуальных машин, и теперь они не содержат прошивки для графических адаптеров. Кроме того, установщик научился определять, что система устанавливается в VM. Благодаря этому размер initrd для виртуальных машин сократился примерно до 60 Мбайт, а загрузка в тестах с QEMU на Linux ускорилась втрое.

Для установки на физические машины ничего не изменилось: пользователи по-прежнему получают initrd размером около 200 Мбайт со всеми прошивками, и удалять ненужные компоненты нужно вручную.

Разработчики пишут, что много изменений получила и Kali NetHunter — платформа для пентестов на Android. Теперь приложение NetHunter запускается быстрее, а ядра можно устанавливать через Magisk из ZIP-архивов, собранных с помощью kali-nethunter-installer. Также появились ядра с поддержкой qcacld3-инжектов, был расширен список поддерживаемых смартфонов и версий ОС, и расширилась поддержка bare-metal-установки Kali на смартфоны через NetHunter Pro.

Кроме того, команда исправила баги в менеджере chroot и кастомных командах, а также добавила вкладку EvilTwin для создания поддельных точек доступа Wi-Fi с порталом авторизации для проверки пароля. При этом связанное исправление iptables устранило проблему, из-за которой Android Hotspot мог перестать работать после использования EvilTwin или Wifipumpkin3.