Четвертый печатный спецвыпуск «Хакера» совсем скоро будет передан в печать, и прием предварительных заказов завершится. Пока новый журнал еще можно заказать по специальной цене , но после передачи номера в типографию стоимость вырастет. Также напоминаем, что на нашем складе подходят к концу запасы третьего спецвыпуска и коллекционного сборника с лучшими статьями 2025 года.

Хорошие технические статьи редко устаревают сразу после выхода. К практическим руководствам, исследованиям и подробным разборам возвращаются, когда нужно освоить новую тему, освежить знания или найти решение конкретной задачи. Для печатных спецвыпусков «Хакера» мы отбираем материалы, которые сохраняют ценность даже спустя годы и могут стать не просто частью коллекции, а полноценной технической библиотекой.

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

Работа над четвертым бумажным спецвыпуском выходит на финишную прямую. В новый сборник войдут лучшие материалы «Хакера» за 2021–2022 годы: о китайских смартфонах с заводскими бэкдорами, фаззинге исполняемых файлов в Windows, автоматизации Burp и многом другом.

Все статьи в журнале будут дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы расскажем о закулисных деталях работы над материалами, вспомним, как проводились исследования, и добавим интересных подробностей.

Релиз номера запланирован на июль–август 2026 года. Остались считанные дни, чтобы оформить предварительный заказ по специальной цене.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

Третий печатный спецвыпуск почти полностью распродан: на складе осталось около сотни экземпляров, и допечатывать тираж мы не планируем.

В этот сборник вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и другие технологии.

Все публикации также сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

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«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про локальные LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Остатки этого тиража тоже постепенно подходят к концу, а печать дополнительных экземпляров не предусмотрена.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.