В этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату: четыре раза в год мы выпускаем большой глянцевый журнал на 240 полос. Первые два номера уже отпечатаны, а сейчас мы готовим третий — с материалами о роутерах, сетях, веб-пентестинге, безопасности LLM и не только. Пока журнал не ушел в печать, его можно заказать по специальной цене — 1500 рублей за экземпляр. Ближе к сентябрьскому релизу стоимость возрастет.

#3: предзаказ по специальной цене

Одной из главных тем третьего выпуска станут роутеры и сети. Наши авторы доберутся до прошивки роутера через физический доступ к устройству, изучат инфраструктуру провайдера, который забыл изолировать клиентов, и настроят одновременное подключение к нескольким сетям.

Среди статей третьего номера:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.

Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.

Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.

Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.

На время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. По мере приближения к релизу стоимость будет расти, поэтому выгоднее оформить предзаказ заранее.

#2: отпечатан и готов к отправке

Тираж второго ежеквартального выпуска уже покинул типографию и хранится на нашем складе. Так как номер отпечатан и готов к отправке, доставку не придется ждать долго.

Каждый экземпляр приезжает в брендированной коробке, которая защищает журнал во время доставки и превращает посылку в настоящий коллекционный артефакт. Кроме того, вместе со вторым выпуском ты получаешь бонус: дополнительный бумажный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей второго номера:

Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.

Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

#1: начало печатной серии

Первый ежеквартальный выпуск, с которого началось возвращение «Хакера» к регулярному печатному формату. В журнал вошло более 20 материалов — от вводных руководств по сетевой разведке до исследований железа и хардкорных технических разборов.

Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.

Среди статей первого номера:

Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Комплект из четырех номеров

Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? Теперь в магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.

Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. В результате к концу года ты получишь полную бумажную подшивку ежеквартальных выпусков «Хакера».

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.