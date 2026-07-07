Министерство внутренней безопасности США (DHS) расследует взлом Homeland Security Information Network (HSIN) — платформы, через которую государственные ведомства, международные партнеры и частные компании обмениваются чувствительной, но несекретной информацией.

Первым об инциденте сообщило издание Nextgov, и по данным двух его источников, атака произошла в конце мая или начале июня 2026 года. При этом пока неизвестно, кто мог стоять за взломом, а в DHS не связывают инцидент с какой-либо конкретной хак-группой.

Как утверждают источники СМИ, атакующие нацелились на серверы HSIN, а также систему SharePoint. После обнаружения компрометации специалисты DHS начали оценивать ущерб от атаки.

Платформа HSIN предназначена для обмена данными между федеральными, региональными и местными властями США, зарубежными партнерами и частным сектором. Через HSIN авторизованные пользователи получают доступ к информации, отправляют запросы другим ведомствам, управляют операциями, координируют безопасность мероприятий и реагируют на инциденты.

Кроме того, система поддерживает обмен сообщениями и оповещениями в реальном времени, и через нее передаются сведения о потенциальных угрозах и лицах, представляющих интерес для властей.

В Nextgov подчеркивают, что инцидент произошел на фоне чемпионата мира по футболу, матчи которого проходят в том числе в США. Это означает, что злоумышленники могли получить доступ к планам обеспечения безопасности, процедурам реагирования на инциденты и данным о взаимодействии между ведомствами. Однако нет никаких подтверждений кражи подобной информации.

Представители DHS подтвердили факт взлома в комментарии изданию BleepingComputer, но подчеркнули, что засекреченная инфраструктура не пострадала.

«Мы немедленно изолировали затронутые системы, устранили проблему и начали всестороннее расследование инцидента. Никаких признаков компрометации засекреченных сетей не обнаружено, и платформа остается работоспособной для наших партнеров», — заявили в ведомстве.

В DHS уточнили, что атака затронула только устаревшую среду обмена несекретной информацией. Другие детали инцидента в министерстве раскрывать отказались, сославшись на продолжающееся расследование.