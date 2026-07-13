Разработчики OpenMandriva Linux заявили о попытке внутреннего саботажа, произошедшей после конфликта между участниками проекта. Бывший контрибьютор с административными правами удалил репозитории с GitHub и опубликовал в тестовой ветке пустой пакет, который мог нарушить работу систем пользователей.

OpenMandriva — независимый Linux-дистрибутив, который развивается силами сообщества. Проект отделился от Mandriva Linux в 2012 году и примечателен тем, что большинство его компонентов собирают с помощью LLVM/Clang, а не GCC.

О случившемся рассказал давний мейнтейнер OpenMandriva, известный под ником AngryPenguin. По его словам, конфликт между разработчиками начался из-за агрессивного поведения одного из участников проекта по отношению к другим пользователям и мейнтейнерам. В результате несколько человек приняли решение покинуть проект.

После этого Давиде Беатричи (Davide Beatrici), ведущий разработчик мессенджера Mumble и друг участника конфликта (чье агрессивное поведение и стало причиной ссоры), удалил часть репозиториев, над которыми команда OpenMandriva работала почти десять лет. Дело в том, что Беатричи имел нужные права с тех времен, когда он помогал команде переносить и зеркалировать репозитории проекта в своем приватном инстансе OneDev.

Кроме того, Беатричи загрузил в репозиторий Cooker пустой пакет, после чего пакеты окружений GNOME и COSMIC стали считаться устаревшими. Это могло привести к их удалению или замене в системах пользователей.

В настоящее время команда OpenMandriva работает над восстановлением репозиториев и пакетов из резервных копий. Параллельно разработчики проводят полный аудит инфраструктуры в поисках других несанкционированных изменений.

Сам Беатричи отвергает эти обвинения. В комментарии для The Lunduke Journal он заявил, что не собирался вредить ни дистрибутиву, ни его пользователям:

«Это ни в коем случае не было саботажем. Я не тот человек, который стал бы заниматься подобным».

При этом Беатричи подтвердил, что намеренно и «аккуратно» удалил с GitHub все репозитории GNOME и COSMIC, убрал связанные пакеты из Cooker и опубликовал пакет, который объявлял их устаревшими.

По его версии, причиной конфликта стал спор о направлении развития OpenMandriva, так как часть участников была недовольна тем, что проект в основном сосредоточился на KDE и LXQt.

Также разработчик утверждает, что другие участники без предупреждения удалили файл .onedev-buildspec.yml из нескольких репозиториев. По его словам, они не уделяли должного внимания безопасности и чистоте истории коммитов.

Представители OpenMandriva пишут, что расценивают действия Беатричи как уголовное преступление. Однако обращаться в правоохранительные органы и добиваться преследования бывшего участника команда не планирует.