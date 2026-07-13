Организаторы Pentest Award продлили прием заявок до 19 июля. Все, кто хотел подать свою работу, получили дополнительную неделю. Pentest Award — это ежегодная независимая награда для пентестеров. Основная задача премии — выделить лучших специалистов, показать их вклад в развитие пентеста, а также отметить наиболее интересные исследования и создать площадку для обмена опытом внутри профессионального сообщества.

Номинации 2026 года

«Kill Chain». В этой номинации оцениваются не отдельные уязвимости, пусть даже критические, а полноценные сценарии атаки: от первоначального проникновения до достижения конечной цели. Ранее такие работы распределялись между категориями «Пробив инфраструктуры» и «Bypass». Новая номинация объединяет цепочки, включающие веб-, инфраструктурные, сетевые и логические уязвимости. Ее курирует «Совкомбанк Технологии».

«Системный взлом». В номинации объединились направления «Пробив web» и «Hack the logic», включая уязвимости в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений. В этой номинации принимаются:

единичные уязвимости с глубоким анализом первопричины и системным значением;

нестандартный байпас аутентификации или авторизации с глубоким техническим анализом, демонстрирующим полный обход модели доверия;

критическая логическая уязвимость с нетривиальным вектором эксплуатации, затрагивающая бизнес-логику высоконагруженного сервиса.

Номинацию курирует BIZONE Bug Bounty.

«Девайс». Номинация посвящена анализу защищенности физических устройств: сетевого оборудования, IoT-систем, смартфонов, планшетов, автомобильных систем и бытовой электроники. Объектом исследования может стать само устройство, его прошивка, аппаратные интерфейсы, мобильная операционная система, клиентское ПО или механизмы взаимодействия с внешними сервисами. Также оцениваются цепочки уязвимостей, связанные с одним устройством.

«Out of Scope». Номинация предназначена для нестандартных исследований и достижений в области наступательной кибербезопасности, которые не подходят для других категорий. Это могут быть собственные инструменты и методики, работы по социальной инженерии и физическому пентесту, исследования протоколов и алгоритмов, а также способов обхода EDR, WAF и других средств защиты. Номинацию курирует команда PT Dephaze.

«AI». Номинация охватывает исследования и эксплуатацию уязвимостей в системах, построенных с применением искусственного интеллекта и больших языковых моделей. На рассмотрение принимаются работы об атаках на чат-боты, ИИ-ассистентов и агентов, RAG-пайплайны, ML-инфраструктуру и интеграции с LLM.

Участие и награждение

Участие в Pentest Award бесплатное. Один специалист может подать как одну, так и несколько работ. При этом необязательно полностью раскрывать детали исследования: достаточно описать ход работы и результаты эксплуатации, скрыв конфиденциальную информацию и чувствительные детали проекта.

Главный приз — именная статуэтка, MacBook и максимальное уважение сообщества. За вторые и третьи места призеры получат iPhone и смарт-часы.

Церемония награждения состоится 14 августа в Москве, на территории «Красного Октября».

Подробности и форма подачи заявки доступны на сайте award.awillix.ru.

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