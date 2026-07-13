СМИ сообщают, что трафик абонентов зарубежных операторов, которые подключаются к российским сетям в роуминге, начали фильтровать наравне с обычным мобильным интернетом. В результате иностранные SIM-карты больше не позволяют заходить на сайты и использовать сервисы, заблокированные в РФ.

Раньше в международном роуминге трафик фактически проходил через инфраструктуру зарубежного оператора. Благодаря этому иностранная SIM-карта могла служить легальным, хотя и дорогим способом обхода ограничений. Но, как сообщают «Известия», со ссылкой на нескольких владельцев зарубежных SIM-карт, теперь ситуация изменилась. Эту информацию изданию также подтвердили источники, близкие к российским телеком-компаниям.

В Минцифры пояснили СМИ, что операторы применяют к роуминговому трафику общий режим фильтрации, действующий на территории России. То есть для зарубежных SIM недоступны ресурсы, которые заблокировали за нарушение российского законодательства, а остальные сайты и сервисы продолжают работать. В ведомстве уточнили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.

При этом отмечается, что иностранные SIM-карты по-прежнему помогают заходить на платформы, которые сами ограничили доступ для пользователей из России (например, Netflix и некоторые зарубежные нейросети). Для таких сервисов абонент выглядит клиентом иностранного оператора, поэтому географические ограничения могут не работать.

По оценке Mobile Research Group, на руках у российских пользователей находится около 2 млн зарубежных SIM-карт, и примерно 500 000 из них регулярно используются для выхода в интернет.

Как сообщил журналистам глава TelecomDaily Денис Кусков, использование иностранных SIM-карт для подключения к ресурсам, доступ к которым ограничен в РФ, было весьма дорогим, поэтому способ не получил массового распространения. Кусков оценил типичные расходы на эту услугу примерно в 30 евро в месяц и отметил, что большинство пользователей не готовы столько платить.