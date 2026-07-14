Бывший переговорщик компании DigitalMint Анджело Мартино (Angelo Martino) получил 70 месяцев тюрьмы за сотрудничество с вымогательской группировкой BlackCat. Вместо защиты клиентов он передавал хакерам конфиденциальные данные, помогая завышать суммы выкупов, а позже сам стал участвовать в атаках.

41-летний Мартино работал в DigitalMint с ноября 2022 по апрель 2025 года. Компания привлекала его для ведения переговоров с операторами шифровальщиков: он должен был снижать суммы выкупа и минимизировать ущерб для пострадавших организаций.

Однако весной 2023 года Мартино наладил контакт с участниками хак-группы BlackCat (она же ALPHV) через мессенджер Tox и закрытый чат на сайте группировки. Переговорщик раскрывал злоумышленникам лимиты страхового покрытия клиентов и их внутренние стратегии, и эта информация позволяла хакерам понять, сколько жертва способна заплатить, и потребовать максимальную сумму.

В обмен Мартино получал долю от выкупа в криптовалюте. По информации следователей, пять организаций, интересы которых он представлял, перечислили участникам BlackCat более 75 млн долларов США. Среди пострадавших были неназванные компании из финансового, медицинского, гостиничного и розничного секторов, а также некоммерческая организация.

Более того, в мае 2023 года Мартино стал партнером BlackCat, а затем поделился доступом к этому аккаунту с двумя сообщниками: еще одним переговорщиком DigitalMint 28-летним Кевином Тайлером Мартином (Kevin Tyler Martin) и 33-летним менеджером по реагированию на инциденты компании Sygnia Райаном Клиффордом Голдбергом (Ryan Clifford Goldberg). Как и другие партнеры BlackCat, участники схемы отдавали лидерам группировки 20% дохода, а остальное забирали себе.

После этого Мартино, Голдберг и Мартин стали самостоятельно атаковать организации с помощью BlackCat, то есть взламывали корпоративные сети, похищали данные и развертывали шифровальщик. Всего они атаковали пять целей, одной из которых был производитель медицинского оборудования, который в итоге выплатил хакерам 1,2 млн долларов США. Остальные компании отказались платить выкуп, но все равно понесли расходы из-за вынужденного простоя и восстановления инфраструктуры после взлома.

По данным следствия, Мартино «заработал» на преступной деятельности миллионы долларов США в криптовалюте. Часть средств он потратил на покупку двух домов во Флориде, лодки и нескольких автомобилей. После ареста ФБР изъяло у бывшего переговорщика оставшиеся цифровые активы.

Мартино признал вину и просил суд ограничиться двумя годами заключения, ссылаясь на помощь следствию. Однако в итоге его приговорили к 70 месяцам тюрьмы, а после освобождения он будет обязан перечислять пострадавшим 10% своей зарплаты. Мартин и Голдберг уже были осуждены ранее и получили по четыре года тюремного заключения каждый.

Представители DigitalMint заявили, что не знали о действиях своих сотрудников, и компания тоже пострадала от их преступной деятельности. После получения информации об атаках от Министерства юстиции США обоих работников уволили, и компания начала сотрудничать со следствием. В Sygnia также сообщили, что немедленно уволили Голдберга, когда стало известно о его работе на вымогателей.