Представители Apple обвиняют OpenAI и своих бывших сотрудников в краже конфиденциальных данных. По версии Apple, бывший инженер воспользовался багом в системе аутентификации и несколько недель скачивал материалы о еще не вышедших продуктах компании, уже работая в OpenAI.

Главным фигурантом иска Apple стал Чан Лю (Chang Liu), который восемь лет участвовал в разработке секретных продуктов Apple, а в январе 2026 года перешел в OpenAI. После увольнения он не вернул рабочий ноутбук, а 9 февраля обнаружил некий неизвестный баг, позволивший ему сохранить доступ к общим сетевым папкам компании.

Как утверждается в иске, Лю не уведомил о проблеме бывшего работодателя. Вместо этого он в течение нескольких недель скачивал десятки конфиденциальных файлов: инженерные презентации, технические спецификации, данные внутренних проектов и подробности о неанонсированных устройствах.

Особенное беспокойство представителей Apple связано с презентацией, посвященной сложным печатным платам компании. В иске сказано, что эти материалы могут представлять огромную ценность для любого производителя электроники, а часть документов имела пометку «конфиденциально».

О доступе, полученном к серверам Apple после увольнения, Лю рассказал действующей на тот момент сотруднице компании Ю-Тин «Alyssa» Пэн (Yu-Ting “Alyssa” Peng), которая позднее тоже перешла на работу OpenAI. «LOL. Я обнаружил, что могу заходить в сетевое хранилище. Прикольно», — писал Лю. Эта и другие переписки сохранились на его рабочем ноутбуке.

После обнаружения этих сообщений специалисты Apple быстро нашли и исправили уязвимость, которой воспользовался Лю. Логи показали, что ошибка затронула еще нескольких пользователей, однако признаков кражи данных с их стороны в компании не обнаружили.

В Apple полагают, что этот инцидент был частью более масштабной схемы. Согласно иску, OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников компании, чтобы ускорить разработку линейки ИИ-устройств, способных конкурировать с iPhone. Организатором этой схемы в Apple считают Тан Ю Тана (Tang Yew Tan), который проработал в компании 24 года и занимал должность вице-президента по дизайну продуктов iPhone, а в 2025 году стал директором OpenAI по аппаратному обеспечению.

Представители Apple утверждают, что Тан использовал известные ему названия секретных проектов компании во время собеседований в OpenAI и добивался от кандидатов подробностей о еще невыпущенных продуктах. Кроме того, он якобы помогал увольняющимся сотрудникам Apple обходить меры безопасности при краже коммерческих секретов, а также просил сотрудников компании приносить для демонстраций на собеседованиях компьютерные компоненты, которые могли раскрыть проприетарные технологии Apple.

В иске Apple требует запретить OpenAI использовать похищенную информацию и добиться возврата или уничтожения всех конфиденциальных материалов. В компании заявили, что молодой аппаратный бизнес OpenAI построен на «прогнившем фундаменте» из незаконном присвоении коммерческих тайн.

Представители OpenAI отвергают эти обвинения и заявляют, что компанию не интересуют секреты конкурентов, и она сосредоточена на создании собственных технологий. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) отдельно написал в соцсети X: «Я не боюсь Apple, но очень ее уважаю».

Издание The Wall Street Journal отмечает, что инженеры нередко приносят различные компоненты на собеседования, и они далеко не всегда являются коммерческой тайной. Поэтому пока неясно, какими доказательствами Apple сможет подкрепить наиболее серьезные обвинения в адрес бывших сотрудников. Однако иск может помочь компании замедлить разработку устройств OpenAI, а также отток собственных специалистов.