53-летнего гражданина Болгарии Россена Г. Иосифова (Rossen G. Iossifov) обвинили в краже 290 000 долларов США в криптовалюте, которую ранее арестовали американские власти. По версии следствия, он организовал вывод средств, уже отбывая 121-месячный срок за отмывание денег, похищенных у жертв интернет-мошенников.

Следствие считает, что новую схему Иосифов организовал в январе 2024 года, уже находясь в тюрьме после приговора, вынесенного в 2021 году. Вместе с неназванными сообщниками он якобы перевел криптовалюту с находящегося под арестом кошелька, после чего средства прошли через несколько криптовалютных бирж и миксеров, чтобы запутать следы и не дать властям получить доступ к активам.

«Преднамеренная попытка Иосифова вывести и отмыть законно изъятые средства — прямой вызов системе правосудия и демонстративное пренебрежение правами жертв», — заявляет агент Секретной службы США Роберт Холман (Robert Holman).

Он добавил, что ведомство намерено добиваться компенсации для жертв интернет-мошенничества и привлекать к ответственности тех, кто пытается обходить законные судебные решения.

Вынесенный в 2021 году приговор Иосифову связан с криптовалютным обменником RG Coins, которым он владел и управлял в Болгарии. По данным правоохранителей, среди клиентов этого сервиса были румынские участники группировки Alexandria Online Auction Fraud Network, которая похитила деньги как минимум у 900 жителей США.

Мошенники публиковали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогих товаров, чаще всего автомобилей, которых на самом деле не существовало. После получения оплаты они конвертировали деньги в криптовалюту, а Иосифов переводил ее зарубежным сообщникам для дальнейшего отмывания.

Согласно судебным документам, Иосифов специально подстраивал работу RG Coins под киберпреступников. В частности, он предлагал мошенникам более выгодные обменные курсы и позволял конвертировать наличные в криптовалюту без предоставления документов, удостоверяющих личность или подтверждающих происхождение средств.

Менее чем за три года Иосифов отмыл почти 5 млн долларов США для четырех участников Alexandria Online Auction Fraud Network и получил за свои услуги более 184 000 долларов США.

Суд обязал его выплатить жертвам более 2,6 млн долларов США в качестве компенсации, а также постановил конфисковал криптовалюту, которая теперь фигурирует в новом деле. Если Иосифова признают виновным по новым обвинениям, ему грозит до 25 лет тюрьмы.