У нас отличные новости — четвертый бумажный спецвыпуск «Хакера» с лучшими материалами за 2021–2022 годы уже передан в типографию, а значит, до старта рассылки заказов осталось совсем недолго. Тираж журнала ограничен, так что самое время пополнить уже начатую коллекцию или положить начало новой.

Печатные спецвыпуски «Хакера» — это полноценные глянцевые журналы, содержащие 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться, просто достав с полки нужный номер. Для печатных сборников мы специально отбираем такие статьи, которые сохраняют ценность даже спустя годы и могут стать не просто частью коллекции, а полноценной технической библиотекой.

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

В новый коллекционный сборник вошло более 20 лучших материалов «Хакера» за 2021–2022 годы.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще много интересного!

Все публикации дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы расскажем о закулисных деталях работы над материалами, вспомним, как проводились исследования, и добавим интересных подробностей.

Старт рассылки заказов запланирован на конец июля 2026 года.

Напоминаем, что первые два спецвыпуска уже распроданы полностью, а тиражи остальных почти закончились на нашем складе. Мы не планируем дополнительных тиражей, поэтому советуем не затягивать с заказом.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

Третий печатный спецвыпуск почти полностью распродан: на складе осталось меньше сотни экземпляров.

В этот сборник вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про Active Directory, SDR, checkm8 и VeraCrypt.

Все публикации тоже сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

Заказать спецвыпуск #3

«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про локальные LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Запасы этого тиража тоже постепенно подходят к концу, а печать дополнительных экземпляров не предусмотрена.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.