«Белый хакер» — продолжение романа «Хакеры.RU», написанное ведущим редактором «Хакера» Валентином Холмогоровым. Это история о временах компьютерных клубов, ночного dial-up, подпольных форумов и первых хакерских тусовок — эпохе, когда интернет еще не превратился в набор приложений и алгоритмических лент.
«Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит автор романов Валентин Холмогоров.
Обе книги доступны в печатном виде с черно-белыми иллюстрациями: роман «Хакеры.RU» знакомит тебя с героями этой истории, а «Белый хакер» продолжает рассказ об их приключениях. Книги можно заказать по отдельности или обе сразу.
Хакер #326. Router from Hell
Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.
Если еще ты не знаком с этой историей, первые главы романов можно прочитать на сайте без платной подписки.
«Хакеры.RU»
«Белый хакер»