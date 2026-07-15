Лето — подходящее время для «внеклассного чтения», особенно если вместо школьной классики выбрать книги о хакерах. В нашем магазине по-прежнему можно заказать печатные версии романов «Белый хакер» и «Хакеры.RU» с черно-белыми иллюстрациями. Можно только начать знакомство с серией или добавить в коллекцию сразу обе книги. Тиражи ограничены.

«Белый хакер» — продолжение романа «Хакеры.RU», написанное ведущим редактором «Хакера» Валентином Холмогоровым. Это история о временах компьютерных клубов, ночного dial-up, подпольных форумов и первых хакерских тусовок — эпохе, когда интернет еще не превратился в набор приложений и алгоритмических лент.

«Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит автор романов Валентин Холмогоров.

Обе книги доступны в печатном виде с черно-белыми иллюстрациями: роман «Хакеры.RU» знакомит тебя с героями этой истории, а «Белый хакер» продолжает рассказ об их приключениях. Книги можно заказать по отдельности или обе сразу.

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Если еще ты не знаком с этой историей, первые главы романов можно прочитать на сайте без платной подписки.

«Хакеры.RU»

«Белый хакер»