Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что разработчикам, которые выступают категорически против использования ИИ, придется смириться, уйти или создать собственный форк ядра. По его словам, Linux не станет очередным «анти-ИИ-проектом», а решения будут приниматься исходя из технических критериев, а не из страха перед новыми инструментами.

Поводом для заявления послужила дискуссия в списке рассылки для разработчиков ядра. Участники обсуждали Sashiko — агентную ИИ-систему для ревью кода Linux. Создатели Sashiko протестировали систему на старых версиях ядра, и она нашла 53,6% багов, которые разработчики позднее исправили. Однако Sashiko может генерировать и ложные отчеты об уязвимостях, доля которых составляет около 20%.

Противники подобных инструментов опасаются, что автоматизированные отчеты создадут огромную нагрузку на мейнтейнеров и могут спровоцировать их выгорание. В обсуждении даже процитировали недавнее заявление организации Software Freedom Conservancy, в котором опенсорсное сообщество призывали поддерживать разработчиков, полностью отвергающих генеративный ИИ.

Однако Торвальдс занял жесткую позицию. Создатель Linux написал:

«Это как раз тот случай, когда я готов совершенно однозначно настаивать на своем как главный мейнтейнер. Linux не относится к анти-ИИ-проектам. Если у кого-то с этим проблемы, он может поступить в духе open source и сделать форк. Или просто уйти».

Торвальдс подчеркнул, что никого не заставляют применять LLM, однако запрещать другим использовать такие инструменты тоже не получится:

«Мы не принуждаем никого использовать [LLM-инструменты]. Но я буду решительно игнорировать людей, которые пытаются запретить их использование остальным».

По мнению Торвальдса, ИИ следует воспринимать как обычный рабочий инструмент:

«ИИ — такой же инструмент, как и другие, которыми мы пользуемся. И совершенно очевидно, что он полезен. Возможно, еще год назад это было не так очевидно, но сегодня этот вопрос уже закрыт. Тот, кто сомневается, явно просто не пользовался ИИ сам».

При этом Торвальдс признает, что ИИ может создавать дополнительную нагрузку на мейнтейнеров и регулярно находит «неприятные и постыдные баги». Однако он пишет, что игнорировать новую технологию просто бессмысленно.

«Решение заключается не в том, чтобы засунуть голову в песок и во весь голос петь: "Ла-ла-ла, я ничего не слышу", как, похоже, делают некоторые. Нужно добиться того, чтобы LLM-инструменты помогали мейнтейнерам, а не вредили им».

Нынешняя позиция заметно отличается от слов Торвальдса, сказанных в октябре 2024 года. Тогда он называл 90% происходящего вокруг ИИ маркетинговым хайпом и заявлял, что намерен попросту игнорировать эту тему. Однако в январе 2026 года он уже экспериментировал с вайбкодингом и рассказывал, что написал на Python инс­тру­мен­т для генера­ции циф­ровых аудиооэф­фектов с помощью Google Antigravity.

Теперь Торвальдс подчеркивает, что не считает нынешние ИИ-системы идеальными, но напоминает, что люди тоже далеки от совершенства:

«ИИ не идеален. Но, черт возьми, любой, кто указывает на проблемы ИИ, должен одновременно посмотреть в зеркало и указать на самого себя. Потому что естественный интеллект тоже хорош далеко не всегда».

По словам Торвальдса, Linux остается в первую очередь технологическим проектом. Социальная сторона open source важна, но это побочный эффект, а не главная цель.