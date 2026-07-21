ФБР задержало 21-летнего жителя Флориды Зайра Уилкинса (Zyaire Wilkins), которого обвиняют в распространении малвари через Steam. По версии следствия, зараженные игры помогли хакерам скомпрометировать около 8000 систем и похитить криптовалюту на сумму не менее 220 000 долларов США.

Уилкинса арестовали на прошлой неделе, и уже на следующий день прокуратура предъявила обвинения ему и нескольким неназванным сообщникам. Известно, что молодой человек учился во Флориде и использовал в сети ник Sibel.eth.

Согласно обвинительному заключению, выйти на Уилкинса следователям помог другой предполагаемый участник схемы. Во время беседы с правоохранителями он рассказал, что несколько человек вкладывали деньги в разработку и продвижение вредоносных игр в Steam, рассчитывая потом получить долю от украденной криптовалюты.

Затем агенты обнаружили связанный с этой схемой криптокошелек и проследили, как с него оплачивали покупку подарочных карт, включая карты Uber Eats. После запроса в Uber выяснилось, что эти карты привязали к учетной записи, через которую заказывали доставку еды на адрес Уилкинса. В результате ФБР получило ордер на обыск его дома, где агенты изъяли MacBook, мобильные телефоны, другие девайсы и цифровые кошельки. При этом от разговора со следователями Уилкинс отказался.

По информации ФБР, в течение последних двух лет группа злоумышленников неоднократно публиковала в Steam вредоносные игры, включая BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara и PirateFi. На первый взгляд эти проекты выглядели легитимными: игры можно было установить и запустить. Однако вместе с игрой на компьютер пользователя проникала малварь, которая похищала пароли, другие конфиденциальные данные и содержимое криптокошельков. Предполагается, что таким образом злоумышленники скомпрометировали не менее 80 кошельков.

Следователи отмечают, что вредоносные игры активно рекламировались через Discord, LinkedIn и Telegram.

В марте 2026 года ФБР уже обращалось за помощью к геймерам, которые могли скачать эти и другие зараженные игры в Steam. Правоохранители просили пострадавших выйти на связь и помочь расследованию. Тогда следствие интересовали подозрительные криптовалютные транзакции, скомпрометированные аккаунты и переписки с распространителями игр.

Напомним, что одним из самых громких эпизодов, связанных с малварью в Steam, стал случай с бесплатным платформером BlockBlasters, произошелший в прошлом году. После его установки стример Райво Плавниекс (Raivo Plavnieks), известный под ником RastalandTV, лишился 32 000 долларов США, собранных на лечение рака.

Как позже подсчитал блокчейн-аналитик ZachXBT, в общей сложности атакующие похитили примерно 150 000 долларов США у 261 пользователя Steam. Исследователи VX-Underground сообщали, что жертв было даже больше — 478 человек.