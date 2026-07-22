Футболки «Хакера»
Все дизайны разработаны специально для комьюнити «Хакера», с учетом пожеланий читателей. Мерч ][ отлично подойдет для любой ситуации: в нем комфортно кодить дома, не стыдно включить камеру на важном созвоне и приятно выйти на прогулку в выходной.
В коллекции — десять дизайнов: от зашифрованных посланий в коде до минимализма и киберпанка. Материал футболок — плотный хлопок 300 г/м², печать шелкографией (переживет и стирку, и дедлайн). На выбор два кроя: классический прямой силуэт или оверсайз.
Обрати внимание: сейчас мы распродам последние размеры из прошлогодней коллекции. Дополнительные партии этих футболок не предусмотрены.
Бейсболки «Хакера»
Каждая бейсболка создана, чтобы служить долго: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке легко отрегулировать под любой размер головы, а аккуратная объемная вышивка делает бейсболку выразительной, но не броской.
Лаконичный дизайн легко впишется в твой повседневный гардероб, а люди в теме узнают знакомый логотип без лишних пояснений.
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