Конец июля — время плавиться от жары и прятать надоевшие толстовки на верхнюю полку шкафа. Если твоей любимой футболке уже пора на покой, загляни в магазин «Хакера», где тебя ждут десять дизайнов футболок и четыре модели крутых бейсболок. Сейчас мы распродаем последние размеры из коллекции 2025 года, и если ты давно присмотрел футболку с определенным дизайном, самое время поторопиться с заказом.

Футболки «Хакера»

Все дизайны разработаны специально для комьюнити «Хакера», с учетом пожеланий читателей. Мерч ][ отлично подойдет для любой ситуации: в нем комфортно кодить дома, не стыдно включить камеру на важном созвоне и приятно выйти на прогулку в выходной.

В коллекции — десять дизайнов: от зашифрованных посланий в коде до минимализма и киберпанка. Материал футболок — плотный хлопок 300 г/м², печать шелкографией (переживет и стирку, и дедлайн). На выбор два кроя: классический прямой силуэт или оверсайз.

Обрати внимание: сейчас мы распродам последние размеры из прошлогодней коллекции. Дополнительные партии этих футболок не предусмотрены.

Бейсболки «Хакера»

Каждая бейсболка создана, чтобы служить долго: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке легко отрегулировать под любой размер головы, а аккуратная объемная вышивка делает бейсболку выразительной, но не броской.

Лаконичный дизайн легко впишется в твой повседневный гардероб, а люди в теме узнают знакомый логотип без лишних пояснений.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).