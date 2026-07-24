С 27 июля 2026 года GitHub как минимум вдвое снизит выплаты участникам публичной программы bug bounty. К примеру, за критическую уязвимость исследователи будут получать фиксированные 10 000 долларов США вместо прежних 20 000–30 000 долларов. Максимальные выплаты будут доступны только участникам закрытой VIP-программы.

Отмечается, что изменения не затронут отчеты, отправленные до 27 июля 2026 года. Также прежние условия сохранятся для заявок, которые уже находятся в очереди на рассмотрение.

Заявление компании гласит, что GitHub откажется от диапазонов вознаграждений и перейдет на фиксированные суммы:

уязвимости низкой степени опасности — 250 долларов США вместо 617–2000 долларов;

средней — 2000 долларов вместо 4000–10 000 долларов;

высокой — 5000 долларов вместо 10 000–20 000 долларов;

критической — 10 000 долларов вместо 20 000–30 000 долларов и более.

Таким образом, минимальные выплаты за проблемы средней, высокой и критической степени опасности сократятся вдвое, а за баги низкой степени — примерно на 59%. В компании считают, что фиксированные суммы сделают bug bounty прозрачнее и упростят рассмотрение отчетов. Причем за особенно ценные находки компания по-прежнему сможет начислять исследователям дополнительные бонусы.

«Больше отчетов не означает больше денег. Больше денег приносит более качественная работа», — говорят представители GitHub.

Вместе с этим постоянной станет закрытая VIP-программа bug bounty с повышенными вознаграждениями. Ее участникам будут платить 1000 долларов США за баги низкой степени опасности, 7500 долларов за проблемы среднего уровня, 20 000 долларов за уязвимости высокой серьезности и не менее 30 000 долларов за критические баги.

Претендовать на приглашение в VIP-программу смогут исследователи, которые сообщили как минимум об одной критической, двух высоких, четырех средних или семи незначительных уязвимостях. Однако в анонсе не указано, за какой срок нужно добиться таких результатов, и гарантирует ли выполнение условий получение приглашения. Более подробные критерии обещают позже опубликовать на странице программы в HackerOne.

Также пока в GitHub не раскрывают, какого минимального значения нужно добиться в HackerOne Signal, но известно, что исследователи, которые не достигнут установленного порога, смогут отправить не более четырех пробных отчетов. Это может усложнить вход в программу для новичков, у которых практически не останется права на ошибку и неверную первоначальную оценку серьезности бага.

Эти нововведения продолжают ужесточение правил, начавшееся в мае 2026 года. Тогда представители GitHub объявили, что будут требовать от исследователей рабочий proof-of-concept, информацию о подтвержденном влиянии уязвимости, самостоятельную проверку результатов, а также строгого соблюдения условий программы bug bounty, включая перечень допустимых целей и типов багов.

При этом в GitHub не возражают против использования ИИ для поиска уязвимостей. Однако автор отчета обязан самостоятельно воспроизвести и проверить все, что сгенерировали его инструменты.