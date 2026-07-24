Специалисты сервиса Have I Been Pwned (HIBP) проанализировали данные, похищенные при взломе ИИ-генератора музыки Suno. По их данным, дамп содержит 55,3 млн уникальных email-адресов, а также телефонные номера и десятки тысяч записей из платежной системы Stripe.

Исследователи отмечают, что утечка затронула телефонные номера только в тех случаях, когда пользователи использовали их для регистрации вместо email. Записи Stripe, в свою очередь, содержат имена клиентов, их домашние адреса, суммы покупок и частичные данные банковских карт (тип, срок действия и последние четыре цифры номера).

Следует отметить, что данные исследователей противоречат первоначальным заявлениям представителей Suno. Дело в том, что после взлома в компании утверждали, что утечка не затронула персональные данные пользователей.

Напомним, что взлом Suno произошел еще в ноябре 2025 года, однако о нем стало известно лишь недавно. Хакер под ником ellie.191 передал журналистам 404 Media похищенные у компании материалы, включая исходный код Suno, датированный 2023–2024 годами. По словам злоумышленника, он сумел проникнуть в инфраструктуру сервиса, так как один из сотрудников Suno ранее был скомпрометирован во время атаки червя Shai-Hulud.

Как показал анализ украденных данных, разработчики Suno массово скачивали музыку, тексты песен и подкасты с YouTube Music, Deezer, Genius и множества других платформ. К примеру, в одном из файлов упоминалось более 2 млн клипов с YouTube Music, а общая длительность собранных проектом аудиозаписей исчислялась сотнями тысяч часов.

Ранее представители Suno признавали, что обучали свои модели на музыке, взятой из открытых источников в интернете. Однако разработчики настаивают, что обучение ИИ на защищенных авторским правом произведениях подпадает под fair use — норму американского права, которая в определенных случаях позволяет использовать чужие материалы без согласия правообладателя.