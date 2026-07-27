Злоумышленники публикуют на форумах Steam фальшивые решения для различных проблем с играми и Windows. На самом деле такие команды PowerShell не исправляют баги, а устанавливают на компьютер жертвы криптомайнер XMRig.

Новую кампанию обнаружил один из читателей издания BleepingComputer. По его словам, атакующие регистрируют аккаунты в Steam и активно отвечают пользователям, которые жалуются на вылеты игр, пропажу предметов из инвентаря и другие технические проблемы. Жертвам рекомендуют открыть PowerShell с правами администратора и выполнить команду, которая якобы должна устранить неполадку.

Атаки ClickFix строятся на социальной инженерии. В классической версии жертв заманивают на вредоносные сайты и там обманом заставляют скопировать в буфер и выполнить некие команды PowerShell. То есть вручную заразить свою систему вредоносным ПО. Как правило, злоумышленники выдают команды за способ решения проблем с отображением контента в браузере, имитируют BSOD, замедляют работу браузера или требуют, чтобы пользователь решил фальшивую CAPTCHA. Хотя чаще всего ClickFix-атаки нацелены на пользователей Windows, ИБ-специалисты уже давно предупреждают и о кампаниях, направленных на пользователей macOS и Linux.

Журналисты сообщают, что через Steam распространяется PowerShell-скрипт под названием «msf utility \ PC Opt», который маскируется под утилиту для оптимизации работы Windows. Якобы он удаляет временные файлы, очищает кеш DNS, обновляет драйверы, проводит проверку диска, отключает лишние приложения в автозагрузке, ищет малварь и восстанавливает системные файлы. На самом деле большинство из этих функций не делают ничего. Скрипт лишь показывает фальшивые сообщения о ходе работы и выдерживает случайные паузы продолжительностью от 1,5 до 8 секунд, создавая видимость оптимизации ОС.

Вредоносная логика скрыта в функции Advanced-Optimization. Она отключает проверку TLS-сертификатов и убеждается, что скрипт запущен с правами администратора. Затем малварь создает директорию C:\Windows\Background и добавляет ее в исключения Microsoft Defender.

Также скрипт ищет в системе жертвы предыдущие установки майнера XMRig: останавливает задачу планировщика с именем XMRig-[имя компьютера], завершает процессы xmrig и system, и удаляет файл config.json. Неясно, пытаются ли атакующие удалить следы предыдущей установки своей малвари или стремятся избавиться от конкурирующих майнеров, которые уже могут работать в системе.

Далее вредонос создает временное правило Windows Firewall, разрешающее соединения с msfconfig[.]icu по TCP-порту 443. С этого домена загружается файл system.txt, который после проверки перемещается в C:\Windows\Background\system.exe.

Для закрепления в системе скрипт создает задачу XMRig-[имя компьютера], которая запускает майнер с правами SYSTEM при каждом старте Windows.

Пользователям, выполнявшим подозрительные команды с форумов Steam, рекомендуется проверить наличие директории C:\Windows\Background, исключений в Microsoft Defender для этого пути и запланированные задачи, имя которых начинается с «XMRig-».