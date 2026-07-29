ФСБ России сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности и он объявлен в международный розыск. Ведомство связывает дело с отказом администрации мессенджера удалять каналы, чаты и боты, которые, по версии спецслужбы, используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации.

Обвинение предъявлено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и в ФСБ утверждают, что Telegram использовался для подготовки и координации диверсий, терактов и массовых убийств, а также для кибермошенничества. По словам представителей ведомства, эта деятельность привела к человеческим жертвам и многомиллиардному ущербу.

Также в сообщении ФСБ подробно описана схема с чат-ботом знакомств «Дайвинчик/Leo». Утверждается, что сотрудники украинских спецслужб выдавали себя за девушек, знакомились с российскими подростками и молодыми людьми и просили прислать геолокацию предполагаемого места встречи. Помимо этого жертв убеждали оплатить билеты (в кино или на концерты) или подарки по фишинговым ссылкам.

Затем с молодыми людьми связывались через другие мессенджеры. Злоумышленники представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга и заявляли, что деньги якобы поступили на счета ВСУ, а переданные координаты использовались для подготовки ракетных ударов и атак БПЛА. После этого жертв запугивали уголовным преследованием и склоняли к поджогам, вооруженным нападениям и участию в «псевдо-оперативных мероприятиях».

В ФСБ заявляют, что с июля 2025 года по связанным с этой схемой делам задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет:

«Задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного Telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета».

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статьям о терактах, диверсиях, повреждении имущества, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сам Telegram-бот «Дайвинчик» был внесен в реестр запрещенных сайтов еще 23 декабря 2025 года на основании того, что в нем содержится «информация, относящаяся к категории: детская порнография и ЛГБТ-пропаганда» (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ). Однако правоохранители пишут, что администрация Telegram не удалила запрещенную информацию.

Напомним, что в феврале 2026 года впервые стало известно о том, что в России действия Павла Дурова расследуют в рамках дела о содействии терроризму. Тогда об этом сообщили «Российская газета» и «Комсомольская правда», ссылаясь на материалы ФСБ.

Издания писали, что с 2022 года с использованием Telegram совершили более 153 000 преступлений, включая 33 000 эпизодов диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Также утверждалось, что подготовка 475 предотвращенных терактов велась через мессенджер, а Роскомнадзор направил команде Telegram более 150 000 требований удалить противоправный контент.

Тогда Павел Дуров писал в своем Telegram-канале:

«Россия возбудила против меня уголовное дело за „пособничество терроризму“. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печально наблюдать за государством, которое боится собственного народа».

Новое заявление ФСБ Дуров пока не прокомментировал. Однако после публикации сообщения ФСБ в официальном аккаунте Telegram в соцсети X появилось фото, которое можно увидеть на скриншоте ниже.